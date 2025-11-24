x

“Decía que me iba a matar”: Jhon Frank Pinchao habla sobre su altercado con el influencer petrista Levy Rincón

El policía retirado que se le fugó a la guerrilla cuando estaba secuestrado habló de su altercado con el creador de contenido afín a Petro, reconocido por recurrir a los insultos en las redes sociales.

    Jhon Frank Pinchao (foto izquierda) habló sobre su altercado con Levy Rincón (foto derecha) y aclaró que fue el creador de contenido quien llegó a la mesa donde estaba el policía retirado con Íngrid Betancourt a insultar. Fotos: Esneyder Gutiérrez y redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

24 de noviembre de 2025
bookmark

Una salida a comer en un restaurante luego de haber anunciado su aspiración al Congreso terminaría para el subintendente retirado de la Policía, Jhon Frank Pinchao, en un enfrentamiento con el influencer petrista Levy Rincón.

El creador de contenido denunció el pasado viernes, que el 20 de noviembre el policía retirado lo había golpeado “por la espalda” en el restaurante Cosete, ubicado en el barrio Salitre de Bogotá.

Lea también: De Ingrid Betancourt a Jennifer Pedraza: movimientos clave sacuden las listas al Senado en 2026

“El señor John Frank Pinchao, que se encontraba con @IBetancourtCol y que es subintendente retirado de la Policía, me pegó un cabezazo por la espalda en el restaurante Cosete, en Salitre, Bogotá. Está en la lista al Senado por el partido Oxígeno de la misma Íngrid Betancourt. Tengo las pruebas y el video”, fue lo que publicó en sus redes el creador de contenido que constantemente recurre a insultos de alto calibre para dirigirse a los opositores al presidente.

Una vez se conoció esta denuncia, el policía retirado Pinchao no negó haber golpeado a Rincón; sin embargo, desmintió que hubiera sido por la espalda.

¿Qué dijo Jhon Frank Pinchao sobre su pelea con Levy Rincón?

El policía, que luego de estar ocho años en cautiverio se le fugó a la guerrilla y que recientemente anunció su aspiración de llegar al Congreso siendo parte de la Selección AntiPetro encabezada por Íngrid Betancourt, habló con la revista Semana sobre el altercado con Rincón.

Pinchao reiteró que luego de una rueda de prensa y de anunciar el lanzamiento de la Selección AntiPetro, integrantes del partido Verde Oxígeno salieron a almorzar, siendo una de ellas la excandidata presidencial y cabeza de lista.

El policía expresó ante la revista que al lugar se acercó “un tipo con un aspecto extraño” y empezó a vociferar. “Me paré, como cualquier hombre si está con su mamá, con su mujer, con una amiga. Que venga alguien a insultarla en la mesa... es un acto de hombría pararse e intentar protegerla”, subrayó Pinchao.

Ante algunas acusaciones e insultos que al parecer Rincón estaba lanzando contra Betancourt, Pinchao le dice que la deje tranquila y se adelanta para advertir al grupo de seguridad de Ingrid, pues él manifestó ante el medio citado que no reconocía al influencer.

“Cuando le voy a indicar a los escoltas de ella que está pasando algo, él ya la emprende contra mí”, contó el policía retirado, reconociendo que lo golpeó. “No fue una agresión para matarlo o para herirlo, fue con la cabeza, pero algo leve, así una caricia, mejor dicho”, declaró.

Pinchao relató que Rincón salió del restaurante y luego volvió. “Y al rato regresa. Ingresa y empieza a decir que doble h* y un poco de groserías, que no sabe quién es él, que me va a matar, que no sé qué cosa. Y le dije que viniera otra vez, cualquier hombre tiene que defenderse, ¿no?”, dijo.

“Bueno, pues él vino aquí a ofender, a molestar y simplemente fue una reacción de defensa”, concluyó Pinchao reconociendo que fue tiempo después que se dio cuenta kde que Rincón se dedicaba a crear contenido en las redes sociales, algo de lo cual está alejado el policía que se fugó de sus secuestradores.

Siga leyendo: Los contratos detrás de los influencers del Pacto Histórico que triunfaron en la consulta

