Javier Milei recibió Doctorado Honoris Causa en Cali antes de la posesión de De La Espriella

El presidente de Argentina, Javier Milei, fue condecorado con el título de Doctor Honoris Causa en Administración por la Universidad Santiago de Cali (USC). Este título se entregó en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali como antesala a la posesión de Abelardo de la Espriella, en la que está presente el mandatario argentino.

La distinción, aprobada de manera unánime por el Consejo Superior Universitario, valoró la destacada formación académica, trayectoria profesional y servicio público de Milei, así como sus aportes al análisis económico, la administración pública y el debate internacional sobre modelos de gobernanza y desarrollo.

A través de un comunicado, el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo, destacó que es la primera vez en la historia de la institución que se otorga este doctorado a un presidente en ejercicio, un acto coordinado de antemano con la representación diplomática de Argentina en Colombia.

Lea también | Milei celebra el éxito en primera vuelta de De la Espriella: “Basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región”

“Este reconocimiento es símbolo de rigor y fortaleza destinado a quienes han dedicado su vida a transformar desde el conocimiento y, aquí en especial, desde la esfera cultural y pública. Tenerlo hoy de primera mano, no como político sino como catedrático, es un orgullo”, expresó el rector de la Universidad.