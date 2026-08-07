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Javier Milei recibió Doctorado Honoris Causa en Cali antes de la posesión de De La Espriella

El mandatario argentino recibió la condecoración de la Universidad Santiago de Cali y se refirió a la economía de su país. También se reunió con el mandatario colombiano electo antes de su posesión.

  • Javier Milei fue condecorado por la Universidad Santiago de Cali previo a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella por su aporte en economía y administración pública. Fotos: Getty Images y USC
    Javier Milei fue condecorado por la Universidad Santiago de Cali previo a la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella por su aporte en economía y administración pública. Fotos: Getty Images y USC
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

07 de agosto de 2026
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El presidente de Argentina, Javier Milei, fue condecorado con el título de Doctor Honoris Causa en Administración por la Universidad Santiago de Cali (USC). Este título se entregó en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali como antesala a la posesión de Abelardo de la Espriella, en la que está presente el mandatario argentino.

La distinción, aprobada de manera unánime por el Consejo Superior Universitario, valoró la destacada formación académica, trayectoria profesional y servicio público de Milei, así como sus aportes al análisis económico, la administración pública y el debate internacional sobre modelos de gobernanza y desarrollo.

A través de un comunicado, el rector de la USC, Carlos Andrés Pérez Galindo, destacó que es la primera vez en la historia de la institución que se otorga este doctorado a un presidente en ejercicio, un acto coordinado de antemano con la representación diplomática de Argentina en Colombia.

Lea también | Milei celebra el éxito en primera vuelta de De la Espriella: “Basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región”

“Este reconocimiento es símbolo de rigor y fortaleza destinado a quienes han dedicado su vida a transformar desde el conocimiento y, aquí en especial, desde la esfera cultural y pública. Tenerlo hoy de primera mano, no como político sino como catedrático, es un orgullo”, expresó el rector de la Universidad.

El mandatario argentino recibió la condecoración y manifestó que esto representa un reconocimiento al trabajo realizado durante sus años de mandato y aludió a que significa un “mandato inexorable de seguir profundizando en el camino de la libertad para poder hacer de nuestros países y nuestra región un vergel liberal”.

Durante su discurso, el mandatario también aludió a la situación económica que heredó su administración, describiéndola como la peor crisis en la historia argentina, con un desequilibrio monetario superior al de la época previa a 1975.

Horas antes de la toma de juramento en la Arena USC, Milei sostuvo un encuentro privado con Abelardo de la Espriella. En dicha reunión, ambos líderes se estrecharon en un efusivo abrazo. Con este encuentro se marcó el primer paso formal para fortalecer las relaciones bilaterales y la afinidad ideológica que ambos líderes manifestaron recíprocamente desde el periodo de campaña electoral en Colombia.

Siga leyendo: “El león y el tigre rugen en Latinoamérica”: Javier Milei felicitó a De la Espriella como presidente electo de Colombia

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Preguntas y respuestas

¿Por qué la Universidad Santiago de Cali otorgó un Doctor Honoris Causa a Javier Milei?
La Universidad Santiago de Cali explicó que reconoció la formación académica, trayectoria profesional, servicio público y aportes de Javier Milei al análisis económico, la administración pública y el debate internacional sobre modelos de gobernanza y desarrollo.
¿Qué relación tuvo la visita de Javier Milei con la posesión de Abelardo de la Espriella?
La condecoración se realizó como antesala a la posesión de Abelardo de la Espriella. Además, Milei sostuvo una reunión privada con el mandatario electo antes de la ceremonia.

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