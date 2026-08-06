Sin Infantino y con refuerzo del pie de fuerza: así avanza Cali hacia la posesión de De la Espriella

Cali ya está lista para vivir una jornada que marcará un hito en la historia republicana de Colombia. Este 7 de agosto, la capital del Valle del Cauca será sede de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, convirtiéndose en la primera ciudad distinta a Bogotá en albergar una ceremonia de investidura presidencial en más de dos siglos de vida republicana.
De cara a este acontecimiento, las autoridades nacionales y distritales desplegaron un amplio operativo de seguridad, acompañado de una programación cultural y logística con la que buscan garantizar que la ciudad reciba en calma a miles de visitantes, cerca de 30 delegaciones internacionales y una decena de jefes de Estado y de Gobierno.
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El alcalde Alejandro Eder aseguró que la ciudad está preparada para asumir este reto y pidió a los caleños vivir la jornada con tranquilidad y orgullo.
“Caleños y caleñas pueden estar tranquilos. Nuestra ciudad va a ser una ciudad ejemplar. Cali va a estar en paz y vamos a hacer historia. En más de doscientos años de historia republicana de Colombia, nunca antes un presidente se había posesionado por fuera de Bogotá y eso va a ocurrir aquí, en Cali”, manifestó el mandatario local.
El secretario encargado de Seguridad y Justicia, Jorge Moreno, explicó que la operación comenzó desde el momento en que se confirmó a Cali como sede de la ceremonia y que involucra un trabajo coordinado entre el Ejército, la Policía, la SIJIN, Migración Colombia y demás organismos de seguridad.
Mientras el Ejército mantiene un tercer anillo de seguridad desde el Cauca y las principales vías de acceso a la ciudad, la Policía reforzó los controles en los ingresos a Cali con puestos itinerantes, unidades de inteligencia y vigilancia permanente.
En un recorrido de El Colombiano, se pudo evidenciar que paralelamente a ello se mantiene un Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado, coordinando todas las capacidades operativas y logísticas para atender cualquier eventualidad.
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En total, más de 11.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública estarán desplegados en Cali, el Valle y el norte del Cauca para garantizar el desarrollo seguro de la posesión presidencial.
“Queremos decirles a los caleños y a quienes nos visitan que Cali está segura. Toda amenaza será neutralizada con el trabajo coordinado de nuestras autoridades”, afirmó Moreno, quien además reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de la línea 123 de la Policía.