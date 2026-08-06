Las 5 razones para entender el “doblete” de Abelardo De la Espriella

La llegada de Abelardo De la Espriella a la Presidencia culminará este viernes 7 de agosto con una posesión que por primera vez en dos siglos republicanos, la ceremonia de investidura no tendrá como escenario la Plaza de Bolívar de Bogotá sino el auditorio Arena USC, en el sur de Cali. La elección del lugar también envía un mensaje político: marcar distancia con las tradiciones del poder central y proyectar una imagen de cercanía con las regiones, una narrativa que atravesó toda su campaña. Por lo menos así lo ha dado a conocer el nuevo mandatario. Su victoria tampoco puede explicarse por un solo factor: ue el resultado de una estrategia que logró interpretar el momento político del país, construir un liderazgo con identidad propia y ejecutar una campaña altamente eficaz. Lea también: Sin Infantino y con refuerzo del pie de fuerza: así avanza Cali hacia la posesión de De la Espriella Estos fueron los cinco elementos que explican cómo De la Espriella logró consolidarse como el principal referente de la oposición, imponerse en las urnas y llegar a la Casa de Nariño.

1. Sentimiento ‘anti Petro’

De los más de 100 aspirantes que arrancaron la carrera por la Presidencia, De la Espriella fue quien mejor interpretó el malestar de un sector del país sobre el gobierno de Gustavo Petro. Conectó con emociones que atraviesan hoy a una parte importante de la población: rabia, cansancio, frustración, miedo a la inseguridad y deseo de un cambio. Muchos de los electores, más que respaldar al hoy presidente electo, aplicaron el “voto castigo” contra Gustavo Petro. Y él lo capitalizó desplazando a Vicky Dávila y a toda la Gran Consulta por Colombia, que ganó Paloma Valencia. La apuesta de ir directo a primera vuelta, sin pasar por la consulta, resultó ser la jugada decisiva. Mientras la coalición se fragmentaba entre nueve, él concentró en solitario el voto de oposición. Conozca: De la Espriella sacará a Colombia de la Ruta de la Seda de China, afirma Nate Morris, candidato a embajador de EE. UU. El resultado de la primera vuelta lo confirmó: 10,3 millones de votos frente a apenas 1,6 millones de Valencia. Se convirtió en el abanderado único del rechazo a cuatro años del gobierno Petro. Además, a Iván Cepeda le habría pesado más el lastre de los escándalos y fracasos de Petro que las maquinarias puestas a su favor.

2. Candidatura estilo outsider

De la Espriella se inspiró en quienes han triunfado en otros países alejándose de los partidos y sectores políticos tradicionales —“los de siempre”— y del gobierno de turno. Ha pasado, por ejemplo, en EE. UU. con Trump o en Argentina con Milei. De ellos replicó el libreto al pie de la letra: un “outsider” que confronta a la prensa y busca otros espacios como pódcasts y canales propios de YouTube, apalancados por redes de influenciadores, para dar entrevistas. De la Espriella contaba con una combinación poco común: era un personaje reconocido, por sus actuaciones como litigante, pero no tenía el desgaste de haber gobernado. Tuvo defendidos polémicos como Álex Saab y David Murcia, pero dejó el oficio y construyó un personaje de cantante, escritor y dandi cosmopolita que convirtió en sello de autenticidad. No se pierda: Consejo de Estado negó demanda que buscaba tumbar la posesión de De la Espriella en Cali: esta es la razón A su vez, encontró en la figura de “El Tigre” un mensaje simple y eficaz. De la mano estuvo la apelación a una base que “lo sigue” —“la manada”— como fuente de legitimidad. Y mientras otros candidatos hablaron de reformas complejas, él resumió su oferta en orden, seguridad, cárceles, reducción del Estado y castigo a los criminales, puntos fáciles de entender.

3. Los símbolos patrios

Su movimiento utilizó la bandera de Colombia, el saludo característico de las Fuerzas Militares, en toda su identidad visual, además de expresiones como “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”. El Tribunal de Bogotá le ordenó retirar la propaganda con símbolos patrios, a lo que respondió convirtiendo la censura judicial en instrumento de campaña: instó a sus seguidores a posicionar en redes las imágenes y frases insignia de su proyecto político. También se tomó la camiseta de la Selección Colombia en pleno mundial. Antes de la primera vuelta del 31 de mayo, De la Espriella pidió a sus votantes que acudieran a las urnas con la camiseta puesta. Iván Cepeda cuestionó el uso de la camiseta “para fines electorales” y pidió a la Federación Colombiana de Fútbol fijar una posición. Le puede interesar: De la Espriella designó al general (r) Alejandro Barrera como director de la Policía Nacional Una jueza le prohibió usarla, medida que fue revocada. Pero ya le había hecho el favor a su relato. El 17 de junio, cuatro días antes de la segunda vuelta, Colombia ganó 3-1 a Uzbekistán en su debut mundialista. El país entero se vistió de amarillo justo en la semana decisiva.

4. Triunfo digital y regional

La campaña segmentó audiencias por región, edad y sensibilidad ideológica. Esto, para enviar mensajes dirigidos que consolidaran la lealtad o desacreditaran a contendores. Le habló de forma distinta a cada audiencia segmentada: al uribismo con el símbolo del tigre, a los jóvenes con música e identidad de tribu, a los empresarios con el discurso del orden, a los costeños con el código cultural propio, a los cristianos con el discurso del “milagro”. No fue un mensaje único repetido en todos los canales, sino decenas de mensajes calibrados para audiencias específicas. La Silla Vacía documentó una red de 1.894 cuentas con comportamiento coordinado en su apoyo. Y apelaron al uso intensivo de la IA para los mensajes. Entérese: Ni Bernie Moreno ni Marco Rubio: esta es la delegación estadounidense que asistirá a la posesión de De la Espriella Además, su origen costeño le dio conocimiento directo de la región. En lugar de acudir a la justicia colombiana que él mismo describía como inoperante, amenazó con la diplomacia punitiva de EE. UU.: difundió una lista de 29 políticos del Caribe señalados de comprar votos y pidió al subsecretario de Estado Christopher Landau —“el quitavisas”— retirarles la visa. Perdió en todos los departamentos de la Costa contra Cepeda, pero evitó su remontada allí, como ocurrió con Santos II y con Petro.

5. Restrepo complementó

Mientras Abelardo encarnaba la ruptura y la indignación antisistema, el economista José Manuel Restrepo aportó la seriedad técnica y la experiencia de gobierno que tranquilizó al electorado de centro y al empresariado. Además de su trayectoria como ministro con Duque, ha sido rector de cuatro universidades de prestigio en el país. Amplia la noticia: Así van los preparativos de la posesión de Abelardo en Cali, ¿está garantizada la seguridad? A su vez, Restrepo le dio densidad programática a la campaña con su hoja de ruta “Arca de Noé” —reestructuración del Estado, prioridades en energía, salud y finanzas públicas, y una batería de decretos listos para firmar desde el 7 de agosto–; también reforzó el eje de seguridad con propuestas de cooperación internacional: planteó recuperar el respaldo estratégico de Estados Unidos, Israel y el Reino Unido en tecnología, inteligencia e intercambio de capacidades para enfrentar a los grupos armados. Además, “moderó” el discurso en varios aspectos. La fórmula permitió hablar dos idiomas al tiempo: la épica antisistema de un lado, y la tranquilidad técnica del otro, para el votante que quería manifestarse contra el Gobierno sin sentir que saltaba al vacío. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas y respuestas

¿Cuáles fueron los principales factores que explican el triunfo electoral de Abelardo De la Espriella?