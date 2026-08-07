Así se vivió el Desfile de Autos Clásicos en Medellín: 140 mujeres al volante y récord de vehículos

Para Juliana Montoya, este viernes 7 de agosto no fue un día más al mando del Land Rover modelo 1959 que su papá le dejó en 2018. Aunque todos los días lo conduzca y hasta salga a pasear de vez en cuando, esta fue la primera vez que recorrió en él las calles de Medellín como participante del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos de la Feria de las Flores.
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Este vehículo le pertenecía a Adolfo, su papá, quien se lo regaló para que tuviera un medio de transporte propio para ir a la Universidad EAFIT, donde labora como docente, o para viajar con sus amigas a donde quisiera, como lo ha hecho hasta ahora a Santa Fe de Antioquia, Sabanalarga y muchos otros municipios antioqueños.
Sin embargo, hasta este momento, no se le había ocurrido la idea de inscribirse al desfile, pero cuando supo que la edición de este año iba a estar dedicada a las mujeres al volante, se animó y se registró en el evento. Pero antes, llamó a Jaime Chavarry, su mecánico de confianza desde hace más de 13 años, y le pidió que lo pusiera a tono para esta gran ocasión.
“Mis papás siempre nos llevaban a la avenida 80 a ver el desfile y siempre había querido participar, pero uno veía esos carros antiguos todos divinos, todos lulitos, en cambio este Land Rover era todo campesino, lleno de achaques. Y decidí organizarlo, lanzarme y ver qué tal nos iba”, cuenta Juliana.