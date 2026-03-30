Iván Mordisco estaría “herido y en movimiento” tras bombardeo en Vaupés

La recompensa por Iván Mordisco en Colombia es de 5.000 millones (1.3 USD). Desde Estados Unidos ofrecen 5 millones de dólares. Esa es la magnitud criminal del disidente de las Farc que hoy estaría suelto, vivo y herido en las selvas del Vaupés luego de un bombardeo realizado por las Fuerzas Armadas de Colombia. Ahora, el objetivo de las autoridades es hacer un cerco: nadie entra, nadie sale.
De las 18 operaciones contra grupos armados durante el Gobierno de Gustavo Petro, 12 han sido en contra del grupo liderado por Iván Mordisco. Aún así, el jefe criminal ha logrado huir, en varias ocasiones, de la Justicia.