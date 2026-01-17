Finca bajo control de la SAE fue usada para evento político de Iván Cepeda

Una nueva controversia surge en medio de la campaña política de Iván Cepeda, luego de que se revelara el uso de una finca bajo el control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que habría sido utilizada para reuniones de simpatizantes de este candidato presidencial. De acuerdo con un informe de Semana, el predio está ubicado en El Hatillo, precisamente en el municipio de Baranoa, Atlántico, lugar que habría sido utilizado para encuentros relacionados con la campaña presidencial del ganador de la consulta del Pacto Histórico. Entérese: Nuevos líos y dudas sobre empresas “fantasma” y sin ingresos que donaron plata a Cepeda y Corcho Los hechos se presentaron el 10 de enero, cuando varias personas se congregaron en un quiosco de palma ubicado dentro de la finca. Dicho encuentro entre integrantes del equipo agrario del Pacto Histórico fue divulgado abiertamente por redes sociales y tenía como objetivo la “conformación del comité agrario de campaña Iván Presidente”, según un afiche que circuló posteriormente.

El medio citado reveló que este predio, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 040-16424, era propiedad del empresario asesinado Julio César Polanía, quien, según las autoridades, tenía nexos con estructuras paramilitares en esa zona del Caribe y con ‘Los Costeños’, la misma banda criminal que tiene acercamientos de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro. Entérese: Financiadores de Cepeda y Corcho que dieron $1.462 millones para consulta: una empresa en liquidación y un local sin ingresos La finca pasó luego a manos provisionales de la Asociación Agraria, Campesina, Pescadores, Artesanas y Étnica (Asoagro), cuyo representante legal es Nelson Viloria Larios. Sin embargo, este último negó que se hubiera realizado un encuentro entre simpatizantes de Cepeda. “No, del Pacto Histórico no. Fue un evento de reforma agraria. No tiene nada que ver con el Pacto Histórico. Lo que se hizo fue analizar las políticas actuales de reforma agraria y hacer un análisis comparativo con la propuesta de reforma agraria de Iván Cepeda, porque de los otros candidatos no conocemos propuestas sobre ese tema. Pero no fue un evento del Pacto Histórico”, expresó Viloria Larios tras ser confrontado por Semana. Siga leyendo: Delcy Rodríguez destituyó a Álex Saab, el barranquillero acusado de ser testaferro de Maduro Por su parte, Cepeda afirmó que no tenía información alguna sobre la reunión en El Hatillo y que tampoco autorizó el uso de su imagen, puesto que en ese momento “estaba en España”.

“Probablemente, la asociación que está allí en esa hacienda no tiene conocimiento de la restricción que había y, evidentemente, ha incurrido en una situación que tendrá que asumir”, explicó Cepeda al medio citado.

Bloque de preguntas y respuestas