Iván Cepeda abre un nuevo pulso judicial: denunciará a Uribe y a sus hijos por injuria, calumnia y amenazas

El enfrentamiento judicial y político entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Iván Cepeda Castro parece no tener tregua. A las batallas que ambos han librado durante más de una década se suma ahora una nueva denuncia.
Las víctimas reconocidas en el proceso contra Uribe anunciaron que demandarán al exmandatario, a sus hijos Tomás y Jerónimo Uribe, así como a Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, y a otros miembros de esa colectividad por los presuntos delitos de injuria, calumnia, hostigamiento y amenazas.