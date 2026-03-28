5 temas que Iván Cepeda ha evadido y lo ponen en aprietos

Hay quienes dicen que Iván Cepeda ya llegó a su techo electoral, que vendría siendo alrededor de 35% de la intención de voto, según las encuestas más recientes (ver nota anexa). Otros, como el profesor y abogado Mauricio Gaona en diálogo con este periódico, señalan que el candidato del Pacto Histórico va creciendo cada vez más y es el líder indiscutido de las presidenciales.
Si bien la foto indica que Cepeda lidera, lo cierto es que la candidata Paloma Valencia ha tenido un crecimiento exponencial sin techo a la vista. Según la encuesta del CNC publicada hace una semana, pasó del 4% al 22% y superó a Abelardo de la Espriella, quien parece no crecer más.
En la encuesta de Guaruamo y Ecoanalítica publicada por El Tiempo este fin de semana, Cepeda crece ligeramente al 37.5% y le siguen, prácticamente empatados, De la Espriella con 20.2% y Paloma con 19.9%.
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Sin embargo, las razones de la consolidación de Cepeda en el primer lugar son varias. El apoyo del Ejecutivo no es gratuito. El candidato de izquierda completa más de 80 “tarimazos” en los que, inevitablemente, sale a relucir el nombre de Gustavo Petro y es una plataforma sobre la cual se beneficia pues capitaliza algunas apuestas del Ejecutivo como propias.
Otra razón para permanecer en el primer lugar, señalan sus críticos, es que Cepeda ha preferido mantener un perfil reservado mediáticamente desde que es candidato presidencial. Su espectro ideológico se reduce a la izquierda con escasos puentes hacia el centro político, quizá solo uno hasta ahora que es la alianza con el exministro Juan Fernando Cristo.
Cepeda concede muy pocas entrevistas, no acude a debates o foros, y evade cuestionamientos sobre temas que sabe que lo pueden debilitar políticamente, como es obvio en cualquier candidato. Pero en su caso particular, hay por lo menos cinco grandes temas que lo interpelan porque son herencia del actual Gobierno o porque tienen que ver con su pasado.
En una entrevista reciente con el periodista Daniel Coronell para su canal de YouTube, Cepeda hizo algunas afirmaciones que no fueron contrastadas y que generaron polémica en redes sociales. En EL COLOMBIANO chequeamos una por una.