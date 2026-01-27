Iván Cepeda, en vilo: el CNE definirá el futuro de su participación en la consulta de izquierda

La Registraduría este martes remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) la responsabilidad de definir si Iván Cepeda puede participar en la jornada del próximo 8 de marzo, esto luego de rechazar de manera directa la aspiración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy bajo cuestionamientos de su pasada alcaldía en Medellín en medio de procesos legales a varios de sus exfuncionarios. Con esa decisión, publicada en la Resolución 889 de este martes, la Registraduría no solo reconfigura el mapa de la consulta, sino que pone a prueba las normas que regulan las consultas y la disciplina del sistema de partidos en Colombia.

En el caso de Daniel Quintero, la Registraduría aplicó una lectura estricta de la Constitución y la ley. El exalcalde participó en la consulta del 26 de octubre de 2025 y resultó derrotado. Aunque sostuvo que había renunciado días antes de esa jornada, la entidad señaló que dicha renuncia nunca fue formalizada ante la autoridad electoral, razón por la cual sus votos fueron contabilizados y el proceso produjo plenos efectos jurídicos. A esto se sumó su intento de inscribirse ahora con el aval de un movimiento distinto, Aico, lo que activó una prohibición expresa contenida en el artículo 107 de la Constitución y en el artículo 7 de la Ley 1475 de 2011.

Para la Registraduría, permitir ese tránsito habría viciado de contenido el principio de lealtad partidista y convertido las consultas, en otras palabras, en simples ensayos políticos, por lo que su inscripción fue rechazada de manera definitiva.

Caso Iván Cepeda

Distinto fue el tratamiento para el precandidato Iván Cepeda en la consulta ‘Frente por la Vida’, donde se encuentran también Roy Barreras y Camilo Romero, y de la que pretendía hacer parte también Daniel Quintero. El CNE, este miércoles a las 2:00 p.m. tendrá sala plena para empezar a estudiar el caso de Cepeda. La Registraduría optó por no pronunciarse de fondo y remitió los expedientes al CNE para que sea este organismo el que determine la legalidad de las inscripciones. El caso de Iván Cepeda es complejo porque no fue derrotado en la consulta previa del Pacto Histórico, junto a Carolina Corcho, sino que resultó vencedor. Fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, en el Consejo Nacional Electoral, indicaron que los magistrados de esa corporación estarían evaluando permitir la participación de Cepeda en esa consulta, sin conocerse todavía de fondo cómo estarían repartidas las cargas dentro de ese organismo a la hora de tomar la decisión en sala.

El CNE tendrá que revisar la naturaleza jurídica del proceso en el que participó el candidato del Pacto Histórico: si esa consulta fue interna, limitada a una sola colectividad, o interpartidista, es decir, entre varios partidos con personería jurídica. De esa calificación depende su habilitación o inhabilitación para competir nuevamente en la jornada del próximo 8 de marzo.

La minucia legal que discutirá el CNE