Iván Cepeda, en vilo: el CNE definirá el futuro de su participación en la consulta de izquierda

La Registraduría este martes remitió al Consejo Nacional Electoral (CNE) la responsabilidad de definir si Iván Cepeda puede participar en la jornada del próximo 8 de marzo, esto luego de rechazar de manera directa la aspiración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy bajo cuestionamientos de su pasada alcaldía en Medellín en medio de procesos legales a varios de sus exfuncionarios.
Con esa decisión, publicada en la Resolución 889 de este martes, la Registraduría no solo reconfigura el mapa de la consulta, sino que pone a prueba las normas que regulan las consultas y la disciplina del sistema de partidos en Colombia.