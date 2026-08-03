Investigan presunto feminicidio de una joven de 20 años en Aguachica, Cesar

Las autoridades adelantan la investigación por el presunto feminicidio de Sayuris Nayleth García Asís, una joven de 20 años que fue asesinada la noche del sábado en un establecimiento público del municipio de Aguachica, Cesar.

De acuerdo con las primeras versiones entregadas por testigos, la víctima, oriunda de Santa Marta, compartía en el lugar cuando un hombre, quien presuntamente le hacía insinuaciones o pretensiones, le disparó tras recibir una negativa. Después del ataque, el presunto agresor huyó del sitio.

Las personas que se encontraban en el establecimiento auxiliaron a la joven y la trasladaron de inmediato a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos confirmaron su fallecimiento.

El caso ha generado indignación entre los habitantes de Aguachica y reavivó el llamado de las autoridades para fortalecer las acciones contra la violencia basada en género y acelerar la captura del responsable.