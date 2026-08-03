“El Gobierno entrante cuenta con un diagnóstico técnico, objetivo y confiable”: Contraloría tras cierre de mesas de transición

Este lunes 3 de agosto, la Contraloría General de la República informó que concluyó las mesas técnicas sectoriales de empalme, un ejercicio que, según la entidad, buscó poner a disposición de los equipos del Gobierno electo de Abelardo de La Espriella información derivada del control fiscal para apoyar el conocimiento del estado de la administración pública. De acuerdo con el organismo de control, entre el 8 y el 31 de julio se llevaron a cabo 62 mesas técnicas que abarcaron los principales sectores del Estado colombiano.

En estos espacios se compartieron diagnósticos, resultados de auditorías, estudios, análisis de riesgos, alertas e información estratégica elaborada por la entidad. La jornada de cierre estuvo encabezada por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano, y el vicecontralor general, Carlos Enrique Silgado Betancourt. ”Hoy podemos decir que el Gobierno entrante cuenta con un diagnóstico técnico, totalmente objetivo y confiable, producto del ejercicio de nuestro órgano de control. Esa es nuestra misión constitucional; no tiene ninguna connotación política, y quiero ser reiterativo en ello”, dijo Silgado. Lea también: Del Banco de Talentos llegó Claudia Benavides, la ministra de Ciencia de Abelardo: el gabinete está completo En un comunicado aparte, la Contraloría fue enfática en que toda la información entregada proviene de los reportes de sus sujetos de vigilancia y control, fue objeto de análisis por parte de la entidad y corresponde a información pública disponible en sus canales institucionales. Asimismo, precisó que los insumos suministrados no sustituyen las funciones de administración de cada entidad, sino que ofrecen una visión construida desde el ejercicio del control fiscal.

En el comunicado, el organismo reiteró que su labor se desarrolla con un enfoque técnico, preventivo, objetivo e independiente, y afirmó que no actúa como un actor político ni como parte de ningún gobierno.

”Se trata de un insumo técnico para que el Gobierno entrante pueda hacer la mejor gestión posible en beneficio de los más de 50 millones de colombianos que esperan un gobierno que cumpla las expectativas”, añadió el contralor. También indicó que el propósito de compartir esta información es contribuir a la continuidad institucional y evitar que las nuevas administraciones deban comenzar sus procesos desde cero. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: