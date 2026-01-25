En escuchas judiciales por el caso UNGRD habría caído por error un número que usaba Petro

Las interceptaciones telefónicas autorizadas por la Corte Suprema de Justicia para investigar el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dejaron al descubierto una situación inédita: dos líneas que figuraban a nombre de Jaime Ramírez Cobo, amigo personal de Laura Sarabia y padrino de su matrimonio, estaban siendo utilizadas por la entonces directora del Dapre y por el presidente Gustavo Petro. Así lo reveló un informe citado por la revista Semana, que documenta cómo, al advertirse el cruce de líneas, los investigadores ordenaron la cancelación inmediata de las escuchas.
La diferencia con precedentes judiciales fue notoria. En el caso del expresidente Álvaro Uribe, su teléfono fue interceptado por error durante semanas y, aun así, la Corte Suprema validó en su momento las grabaciones. En cambio, cuando surgió la sospecha de que uno de los números intervenidos correspondía al jefe de Estado, la instrucción fue frenar cualquier monitoreo de forma inmediata. Además, la Corte reiteró que las conversaciones entre investigados y sus abogados no pueden ser utilizadas como prueba.