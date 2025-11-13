Video | Nuevo intento de linchamiento en Bogotá: comerciantes atacaron a un hombre en un centro comercial

Un nuevo intento de linchamiento se registró en el sector del centro comercial de Unilago, en el norte de Bogotá, donde un grupo de comerciantes intentó agredir a un hombre.

Al parecer, el hombre fue señalado de intentar realizar una compra con una transacción falsa. En video quedó el altercado que desató la reacción colectiva de quienes se encontraban en la zona.

Entérese: Familia de hombre linchado en Bogotá dice que no estaba conduciendo borracho: “Sufría episodios de agresividad por ansiedad y estrés”

La situación obligó a la intervención inmediata de uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá, que lograron rescatar al sujeto y evitar que la agresión pasara a mayores.

El incidente se suma al linchamiento del pasado miércoles 12 de noviembre en el barrio Kennedy, al sur de la ciudad, donde un conductor embistió a varios motociclistas a su paso por la avenida Carrera 68 con Américas, por lo que fue perseguido hasta ser golpeado por varias personas.