Informe de inteligencia del Estado no encontró pruebas del supuesto fraude electoral denunciado por Petro

Un informe técnico de inteligencia elaborado por una entidad del Estado concluyó que, hasta ahora, no existen pruebas que sustenten las denuncias de fraude electoral hechas por el presidente Gustavo Petro tras el triunfo de Abelardo de la Espriella. El documento, que llegó al despacho del mandatario el pasado 30 de junio, evaluó la información aportada por un presunto hacker citado por el propio jefe de Estado y determinó que esta no permite acreditar una manipulación de los resultados.
De acuerdo con el documento, la persona que acudió a los organismos de inteligencia aseguró haber detectado movimientos irregulares en el software utilizado durante las elecciones y afirmó que sus comunicaciones fueron interceptadas con el programa espía Pegasus. Sin embargo, no entregó las pruebas que dijo estar recopilando y los analistas concluyeron que no había elementos suficientes para respaldar sus afirmaciones.
Según reveló el diario El País de España, el presidente también buscó respaldo técnico en otras entidades del Estado con capacidades en ciberseguridad. Una revisión realizada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones tampoco encontró evidencia de una alteración en el conteo de los votos. Otro organismo de inteligencia sí habría detectado una presunta filtración de credenciales de acceso al sistema electoral antes de los comicios, aunque sin hallar indicios de que ello hubiera afectado los resultados.