Comisión de Disciplina Judicial formuló cargos contra la exfiscal Angélica Monsalve

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá formuló pliego de cargos contra la exfiscal delegada Angélica María Monsalve Gaviria, a quien señala de haber incurrido en una falta gravísima por omitir el deber de denunciar y por no entregar las pruebas que aseguró tener sobre un caso de tráfico de influencias.

El proceso disciplinario está ligado al expediente que Monsalve llevaba contra tres miembros de la familia Ríos Velilla, entre ellos el exconcejal Felipe Ríos. Fue en medio de ese caso cuando la entonces fiscal apareció en medios de comunicación denunciando presiones indebidas y un supuesto entramado de tráfico de influencias en el que mencionó a personajes de alto perfil como el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera.

También aseguró que un emisario cercano a Alberto Ríos Velilla y al exfiscal general Néstor Humberto Martínez intentó frenar una imputación.

Las declaraciones encendieron un fuerte debate público, pero también abrieron la puerta a la acción disciplinaria. En ese momento, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes, ordenó la compulsa de copias y con ello inició la indagación contra Monsalve.

Sin embargo, pese a haber expuesto en entrevistas y columnas la existencia de audios y documentos, cuando la Fiscalía General le pidió formalmente entregar ese material en varias ocasiones entre septiembre y noviembre de 2022, nunca cumplió.