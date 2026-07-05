Influencers de Abelardo pasaron de la campaña al proceso de empalme

Durante la presidencia de Gustavo Petro ha habido influenciadores digitales que se han dedicado a mover narrativas a favor de su gestión en redes sociales y en la opinión pública. Algunos de ellos, como Walter “Wally” Rodríguez o Laura “Lalis” Beltrán llegaron al Congreso por el Pacto Histórico.
Pero hay este tipo de figuras del otro lado del espectro político; tuvieron un rol clave en la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Hoy surge la duda de qué papel tendrán en su gobierno, ya que algunos han estado en las reuniones de empalme.
Por ejemplo, el creador de contenido Vincenth Ramos, oriundo del Caribe, estuvo en la primera reunión del denominado “Empalme Anticorrupción” el pasado martes. Desde allí subió un video junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.