Influencers de Abelardo pasaron de la campaña al proceso de empalme

Durante la presidencia de Gustavo Petro ha habido influenciadores digitales que se han dedicado a mover narrativas a favor de su gestión en redes sociales y en la opinión pública. Algunos de ellos, como Walter “Wally” Rodríguez o Laura “Lalis” Beltrán llegaron al Congreso por el Pacto Histórico. Pero hay este tipo de figuras del otro lado del espectro político; tuvieron un rol clave en la campaña que llevó a Abelardo de la Espriella a la Presidencia. Hoy surge la duda de qué papel tendrán en su gobierno, ya que algunos han estado en las reuniones de empalme. Por ejemplo, el creador de contenido Vincenth Ramos, oriundo del Caribe, estuvo en la primera reunión del denominado “Empalme Anticorrupción” el pasado martes. Desde allí subió un video junto al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

Si bien no es fijo que quien participe en el empalme se convierta en contratista del Gobierno, sí es probable. Así fue en este gobierno. Sebastián Guanumen, famoso por su frase de “correr la línea ética” en las estrategias de comunicaciones de la campaña de Petro hoy es cónsul en Chile.

Polémicas de campaña

Hubo varios comentarios polémicos en campaña. Vincent Ramos acusó a Paloma Valencia de querer matar a De la Espriella. Creó la mentira de que, como la senadora dijo en un discurso que ella “no necesitaba vidrios ni chaleco antibalas”, haciendo referencia a las medidas de seguridad de De la Espriella, lo quería matar. Además porque, junto con su fórmula Juan Daniel Oviedo, citaron al hoy presidente electo a un debate en una plazoleta pública en Bogotá. “Ojo con el hilo de los de siempre: primero quieren que Abelardo salga sin chalecos, luego sin atriles blindados, después lo citan a un lugar... ¿y para qué? Para al final intentar dispararle. Lo quieren muerto, igual que a Miguel Uribe. Cada día se destapa más su entramado”, dijo Ramos, sin pruebas. Y agregó “por algo Miguel Uribe Londoño dijo que quien hostigaba a su hijo era Paloma Valencia. Mucho cuidado, porque lo están citando con intenciones muy peligrosas”.

Paralelos con el petrismo

En una entrevista, la propia Valencia dijo que “(Iván) Cepeda y Abelardo son iguales”, y cuestionó “¿A quién se le parece más Vincent (Ramos), el asesor de Abelardo, a Levy Rincón o Rafael Nieto? ¿A quién se le parece más (Alejandro) Bermeo, a Gustavo Bolívar o a Andrés Forero?”, dijo, comparando integrantes de la campaña de De la Espriella con influenciadores o figuras petristas, y resaltando para bien a los congresistas del Centro Democrático. Le puede interesar: Solo la reforma laboral está en marcha, de cinco propuestas de corte social que Petro prometió: ¿cumplió? Levy Rincón es un activista digital petrista que, como Ramos y los otros influenciadores, ha tenido un tono contestatario en redes sociales. En este gobierno ha participado en programas de RTVC. Por perfiles como este, se reitera que estos influenciadores podrían tener roles similares en la estrategia digital del gobierno entrante. Con respecto a Alejandro Bermeo, es otro activista que fue elegido senador por Salvación Nacional, con “la lista del Tigre”. Hace poco, se le desató un escándalo por una acusación de presunto abuso sexual, la cual niega.

Entre sus polémicas dijo en la red social X que el expresidente Álvaro Uribe “quería matar a Santiago Giraldo” otro de los influenciadores de la campaña que ha ido a los actos del empalme. La afirmación sin fundamento vino de una crítica que le hizo Uribe a Giraldo. Bermeo borró el trino. A su vez, Giraldo envió un mensaje reciente para los que no hicieron parte de la campaña y, ahora que De la Espriella ganó, buscarían aconsejar al gobierno entrante. “Le hicieron campaña a Paloma. Atacaron al Tigre. Cuando entendieron que Abelardo era inevitable, corrieron a subirse al tren en el último vagón”, señaló.

Relación con otros activistas

En un video reciente en el que promueve un programa de video “100 % antipetrista” y de trabajar “para que la izquierda no vuelva al poder nunca más”. El programa es junto a Ramos y los activistas Oswaldo Ortiz y Miguel Zárate, quienes también participan del empalme. Ortiz fue candidato a la circunscripción internacional de la Cámara por Salvación Nacional. “Ya quiero reelegirlo y que levantemos una Asamblea Nacional Constituyente para acabar todo lo que Santos/Petro hicieron”, dijo la semana pasada con respecto a De la Espriella, pese a que en campaña este fue en contra de la idea de una Constituyente. Mientras, Zárate ha acompañado a la campaña con creación de contenido en redes sociales. Ambos están participando en las reuniones del empalme.

Otra activista