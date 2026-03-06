Mientras busca reelegirse, la Corte cita a indagatoria a David Racero por el caso del fruver

Mientras el representante a la Cámara David Racero adelanta su correría política para asegurar otros cuatro años en el Congreso, en la Corte Suprema de Justicia de Colombia avanza la investigación en su contra por el escándalo relacionado con un fruver que sería de su propiedad. La Sala Especial de Instrucción del alto tribunal lo citó a indagatoria por el presunto delito de concusión, diligencia que se realizará el próximo lunes a las 8:30 de la mañana ante el despacho del magistrado César Reyes.
El proceso judicial busca esclarecer si el congresista habría utilizado de manera irregular a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) para asuntos relacionados con ese negocio particular, así como si existieron presiones para que colaboradores realizaran consignaciones de dinero a sus cuentas.