¿Cuál es el propósito macabro de Petro al desacreditar las elecciones?

2026-03-06 17:27:50

En esta emisión de Mesa Central analizamos el ambiente político a pocos días de las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas. Revisamos las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude electoral y explicamos por qué expertos y autoridades electorales han desmentido esas afirmaciones, además de hacer pedagogía sobre cómo votar correctamente y qué tarjetones recibirán los ciudadanos. También discutimos las irregularidades que han marcado la campaña: incautaciones de dinero que evidenciarían compra de votos, cuestionamientos por la financiación de eventos políticos y el posible uso de recursos públicos en actos de campaña. Además, abordamos el contexto económico del país, con el reciente aumento del salario mínimo, las cifras de desempleo reveladas por el Dane y el debate sobre si la reducción del desempleo responde realmente a una mejora del mercado laboral o al crecimiento del empleo financiado por el Estado....