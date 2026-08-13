Niño chileno de 6 años murió en terremoto de Colombia: familia pide ayuda para repatriar su cuerpo

En la provincia de Cachapoal, en la región de OHiggins en Chile, los familiares de Jesús Adrián Quinceno, de seis años, lloran su muerte. El pequeño fue una de las víctimas mortales del terremoto de 7.4 que azoto el suroccidente de Colombia el lunes 10 de agosto.

Cuando ocurrió el temblor, el menor de edad se encontraba en su colegio: el Gimnasio Calima en el municipio de Calima El Darién.

La abuela de Jesús recordó haber hablado con su nieto poco antes del terremoto. De acuerdo con su testimonio, el niño se comunicó con ella durante esa mañana y, posteriormente, quedó atrapado entre los escombros del establecimiento.

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La familia solicita apoyo para cubrir los gastos de traslado y realizar las gestiones necesarias para poder darle sepultura en Chile.

Y es que, Jesús y parte de su familia acababan de llegar a Colombia porque, según lo que contó el padre del menor, el señor Ramón Muñoz, fueron las dificultades económicas lo que los llevó a mudarse al país. Ahora, tras la muerte de Jesús, no tienen cómo costear los gastos fúnebres.