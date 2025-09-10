Incendio en Rincón del Mar, Sucre, dejó 10 cabañas destruidas y millonarias pérdidas

Un voraz incendio registrado este martes 9 de septiembre en el balneario de Rincón del Mar, corregimiento de San Onofre (Sucre), consumió ocho cabañas turísticas y dos viviendas, dejando millonarias pérdidas materiales y dos personas lesionadas. La emergencia comenzó hacia las 10:00 de la mañana en una de las cabañas y, avivada por los fuertes vientos marinos, se extendió hasta pasada la noche, cuando fue controlada gracias al esfuerzo de la comunidad, que durante horas combatió las llamas a punta de baldes con agua.

Fallas en la atención y críticas a las autoridades

El acceso al sector afectado complicó la llegada de los organismos de socorro, pues solo se puede entrar a pie por un improvisado puente de madera, lo que impide el ingreso de carrotanques o máquinas de bomberos. A esto se sumó que las motobombas enviadas por la Alcaldía de San Onofre no funcionaron, lo mismo que un equipo especializado de la Armada Nacional.

“Fue una situación desesperante (...) al ver llegar las motobombas era un aliento, pensábamos que ya íbamos a solucionar, pero no fue así”, explicó Diego Mercado, asesor de la Oficina de Gestión del Riesgo de San Onofre. Mercado señaló además que el municipio carece de un cuerpo propio de bomberos “porque el Estado no lo ha proveído y se recaudan muy pocos recursos por impuestos”.

Tensión con la comunidad

En medio de la emergencia, la alcaldesa de San Onofre, Marta Cantillo, llegó al lugar junto a una comisión oficial para evaluar los daños y activar un Puesto de Mando Unificado. Sin embargo, parte de la comunidad rechazó su presencia y se produjeron enfrentamientos que terminaron con ataques a los funcionarios, quienes tuvieron que retirarse del lugar.

La Alcaldía se pronunció al respecto de los hechos. Imagen: tomada de Alcaldía Municipal de San Onofre vía Facebook.

La administración municipal repudió estos hechos y advirtió que atentar contra un servidor público es un delito, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener el diálogo y la tolerancia en medio de la crisis.

Daños y antecedentes