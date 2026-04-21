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Inadmisiones por turismo sexual en el 2026 ya superan la mitad de todo 2025

Además, en solo una semana 15 extranjeros provenientes de Estados Unidos fueron rechazados en las terminales aéreas colombianas.

  • La mayoría de extranjeros inadmitidos se han registrado en el José María Córdova, en Rionegro. Fotos: Jaime Pérez Munévar, Migración Colombia y Colprensa
    La mayoría de extranjeros inadmitidos se han registrado en el José María Córdova, en Rionegro. Fotos: Jaime Pérez Munévar, Migración Colombia y Colprensa
Colprensa
hace 1 hora
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El número de inadmisiones a extranjeros por presunto turismo con fines de explotación sexual en Colombia creció en lo corrido de 2026. Mientras en todo 2025 se registraron 110 casos, en los primeros meses de este año la cifra ya supera los 60, de acuerdo con datos de Migración Colombia.

El fenómeno se concentra principalmente en Medellín. En Antioquia, las autoridades cerraron 2025 con 80 personas inadmitidas y, en lo que va de 2026, ya suman 48 casos, la mayoría detectados en el aeropuerto internacional José María Córdova.

Solo en la última semana fueron rechazados 15 ciudadanos extranjeros, en su mayoría provenientes de Estados Unidos.

Lea también: Mentiras y juguetes sexuales: Así cayó extranjero que pretendía hacer turismo sexual en Medellín y Cartagena

Uno de los episodios más recientes ocurrió en un vuelo procedente de Houston, donde cinco ciudadanos estadounidenses fueron reportados por otros pasajeros tras sostener conversaciones explícitas sobre actividades sexuales que planeaban realizar en el país.

Según el reporte oficial, los viajeros mencionaron contactos previos para coordinar transporte, alojamiento y encuentros, lo que encendió las alertas de las autoridades migratorias.

A su llegada, los extranjeros fueron sometidos a entrevistas y, tras inconsistencias en la información entregada, se les negó el ingreso al país.

Las autoridades también reportaron otros casos recientes, como la inadmisión de un viajero con doble nacionalidad israelí y estadounidense procedente de Nueva York, y de un ciudadano estadounidense que arribó desde Miami y registraba antecedentes por delitos relacionados con material sexual de menores.

Además de los controles en aeropuertos, Migración Colombia reportó que adelanta verificaciones en hoteles, zonas turísticas y plataformas digitales.

Amplíe la noticia: En un solo día les prohibieron el ingreso por el José María Córdova a cuatro extranjeros que venían a hacer turismo sexual

En estas acciones se han identificado extranjeros con antecedentes por trata de personas y perfiles en redes sociales que promueven este tipo de prácticas. Uno de los casos detectados fue el de un influenciador conocido como “Chill Capo”, quien fue deportado y no podrá ingresar al país durante cinco años.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué inadmiten extranjeros en Colombia?
Principalmente por sospechas de ingreso con fines de explotación sexual, inconsistencias en la información o antecedentes
¿Dónde ocurren más casos?
La mayoría se concentra en Medellín, especialmente en el aeropuerto José María Córdova
¿Qué pasa con los extranjeros inadmitidos?
Se les niega el ingreso al país y deben regresar a su lugar de origen

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