¡Por las nubes! Arriendos en Medellín ya promedian $4,9 millones en portales inmobiliarios

El mercado de arrendamientos continúa siendo uno de los gastos que más le pega al bolsillo de los colombianos especialmente de los paisas. Pues en medio de tasas de interés elevadas, una menor oferta de vivienda usada y hogares que aplazan la compra de inmuebles, los cánones de arrendamiento mantienen una tendencia al alza y ya superan los $3,7 millones mensuales en promedio para apartamentos. Esto se evidencia en un análisis de la plataforma inmobiliaria Ciencuadras.com, según el cual el 84,26% de las búsquedas de vivienda realizadas por los usuarios durante el primer trimestre de 2026 estuvieron dirigidas a apartamentos, ratificando que este tipo de inmueble domina ampliamente la demanda nacional. Esto se agudiza, puesto que en estos momentos el acceso a vivienda propia se ha vuelto más complejo para muchas familias debido a la suspensión del programa Mi Casa Ya, alza del costo del crédito y a la menor disponibilidad de inmuebles usados en las principales ciudades del país. Le puede interesar: Rionegro abrirá convocatoria de 1.100 subsidios de vivienda nueva con apoyo de VIVA y la Gobernación de Antioquia

Medellín supera a Bogotá en el valor de los arriendos

Los datos muestran diferencias importantes si se hace la comparación entre las principales ciudades del país, por ejemplo, el canon promedio de arrendamiento para apartamentos en Bogotá se ubicó en $3,76 millones mensuales, en Medellín alcanzó los $4,92 millones, convirtiéndose en una de las ciudades con mayor presión sobre el presupuesto de quienes viven en arriendo. A su vez, “la comuna 16, Belén es el epicentro de la demanda, con un 19,42% de las búsquedas”, señaló el informe. A nivel nacional, el canon promedio para apartamentos llegó a $3,75 millones, mientras que el de las casas alcanzó los $8,9 millones mensuales. Sin embargo, estas últimas representan apenas el 10,3% de la demanda inmobiliaria, lo que refleja la preferencia de los hogares por opciones más compactas y, en muchos casos, más asequibles. Para Mauricio Torres, gerente de Ciencuadras.com, el comportamiento de los precios responde a una transformación estructural del mercado. “El alza en tasas de interés está reconfigurando el sector, convirtiendo al arrendamiento en la opción preferida por muchos hogares y en una alternativa atractiva para los inversionistas que buscan ingresos recurrentes”, explicó. Lea más: Comprar vivienda pierde atractivo en Colombia: el 70% de los colombianos se inclina por vivir en arriendo

Comprar vivienda sigue perdiendo terreno