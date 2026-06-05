¡Por las nubes! Arriendos en Medellín ya promedian $4,9 millones en portales inmobiliarios

El mercado de arrendamientos continúa siendo uno de los gastos que más le pega al bolsillo de los colombianos especialmente de los paisas. Pues en medio de tasas de interés elevadas, una menor oferta de vivienda usada y hogares que aplazan la compra de inmuebles, los cánones de arrendamiento mantienen una tendencia al alza y ya superan los $3,7 millones mensuales en promedio para apartamentos.
Esto se evidencia en un análisis de la plataforma inmobiliaria Ciencuadras.com, según el cual el 84,26% de las búsquedas de vivienda realizadas por los usuarios durante el primer trimestre de 2026 estuvieron dirigidas a apartamentos, ratificando que este tipo de inmueble domina ampliamente la demanda nacional.
Esto se agudiza, puesto que en estos momentos el acceso a vivienda propia se ha vuelto más complejo para muchas familias debido a la suspensión del programa Mi Casa Ya, alza del costo del crédito y a la menor disponibilidad de inmuebles usados en las principales ciudades del país.
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