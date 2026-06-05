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¡Por las nubes! Arriendos en Medellín ya promedian $4,9 millones en portales inmobiliarios

De acuerdo con Ciencuadras, mientras el promedio de los arriendos en el país está en $3,7 millones, en el caso de Medellín llegan a a $4,9 millones. Según dicho portal, los apartamentos concentran más del 84% de la demanda inmobiliaria.

  • Los apartamentos son el tipo de inmueble más buscado por los colombianos para arrendar durante 2026. FOTO: EL COLOMBIANO
    Los apartamentos son el tipo de inmueble más buscado por los colombianos para arrendar durante 2026. FOTO: EL COLOMBIANO
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 5 horas
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El mercado de arrendamientos continúa siendo uno de los gastos que más le pega al bolsillo de los colombianos especialmente de los paisas. Pues en medio de tasas de interés elevadas, una menor oferta de vivienda usada y hogares que aplazan la compra de inmuebles, los cánones de arrendamiento mantienen una tendencia al alza y ya superan los $3,7 millones mensuales en promedio para apartamentos.

Esto se evidencia en un análisis de la plataforma inmobiliaria Ciencuadras.com, según el cual el 84,26% de las búsquedas de vivienda realizadas por los usuarios durante el primer trimestre de 2026 estuvieron dirigidas a apartamentos, ratificando que este tipo de inmueble domina ampliamente la demanda nacional.

Esto se agudiza, puesto que en estos momentos el acceso a vivienda propia se ha vuelto más complejo para muchas familias debido a la suspensión del programa Mi Casa Ya, alza del costo del crédito y a la menor disponibilidad de inmuebles usados en las principales ciudades del país.

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Medellín supera a Bogotá en el valor de los arriendos

Los datos muestran diferencias importantes si se hace la comparación entre las principales ciudades del país, por ejemplo, el canon promedio de arrendamiento para apartamentos en Bogotá se ubicó en $3,76 millones mensuales, en Medellín alcanzó los $4,92 millones, convirtiéndose en una de las ciudades con mayor presión sobre el presupuesto de quienes viven en arriendo. A su vez, “la comuna 16, Belén es el epicentro de la demanda, con un 19,42% de las búsquedas”, señaló el informe.

A nivel nacional, el canon promedio para apartamentos llegó a $3,75 millones, mientras que el de las casas alcanzó los $8,9 millones mensuales. Sin embargo, estas últimas representan apenas el 10,3% de la demanda inmobiliaria, lo que refleja la preferencia de los hogares por opciones más compactas y, en muchos casos, más asequibles.

Para Mauricio Torres, gerente de Ciencuadras.com, el comportamiento de los precios responde a una transformación estructural del mercado. “El alza en tasas de interés está reconfigurando el sector, convirtiendo al arrendamiento en la opción preferida por muchos hogares y en una alternativa atractiva para los inversionistas que buscan ingresos recurrentes”, explicó.

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Comprar vivienda sigue perdiendo terreno

En las principales ciudades del país, la demanda de vivienda en venta continúa concentrándose en los apartamentos, aunque con dinámicas particulares en cada mercado. En Bogotá, este tipo de inmueble representa el 75,42% de las búsquedas realizadas por los usuarios de Ciencuadras.com.

El valor promedio de venta de un apartamento en la capital alcanza los $802 millones, mientras que las localidades de Usaquén y Suba lideran el interés de los compradores al concentrar el 23,32% y el 19,70% de las consultas, respectivamente.

En Medellín, por su parte, el precio promedio de venta de los apartamentos se ubica en $869,5 millones, por encima del registrado en Bogotá. La comuna 16, Belén, se ha consolidado como la zona de mayor interés para quienes buscan adquirir vivienda, al concentrar el 19,42% de las búsquedas registradas en la ciudad.

Cartagena también mantiene una fuerte dinámica inmobiliaria, impulsada principalmente por su atractivo turístico y de inversión. Según el informe, la ciudad registra algunos de los valores más altos para apartamentos en determinadas zonas, con un precio promedio de venta cercano a los $827 millones.

La mayor concentración de la demanda se encuentra en la Localidad 1, correspondiente al Centro Histórico y el Caribe Norte, que reúne el 31,98% de las búsquedas realizadas por potenciales compradores.

Para Torres, gerente general de la plataforma inmobiliaria: “el alza en tasas de interés está reconfigurando el mercado, convirtiendo al arrendamiento en la opción preferida y en un refugio de alta rentabilidad para inversionistas”.

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Ante este panorama, los expertos consideran que el mercado de arrendamientos seguirá fortaleciéndose durante lo que resta del año. Mientras los costos de financiación continúen elevados y la oferta de vivienda disponible siga limitada, cada vez más hogares optarán por alquilar en lugar de comprar.

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Además, la menor disponibilidad de inmuebles podría seguir presionando los cánones de arrendamiento al alza, especialmente en las principales ciudades del país, donde la demanda continúa creciendo a un ritmo superior al de la oferta.

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