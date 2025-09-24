x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Imputaron cargos a mayor del Ejército, suboficial y policía falsa por infiltración e inteligencia a la seguridad de Petro

De acuerdo con la Fiscalía, algunos de los datos obtenidos fueron indagaciones en curso, esquemas de seguridad de altos dignatarios, como el presidente Petro, y hasta detalles de procesos contra grupos como Tren de Aragua.

  • La Fiscalía señaló que los infiltrados, pretendían realizar un entramado ilegal de infiltración en el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro. FOTO: Fiscalía General de la Nación
    La Fiscalía señaló que los infiltrados, pretendían realizar un entramado ilegal de infiltración en el tercer anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro. FOTO: Fiscalía General de la Nación
  • Los militares imputados fueron el mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva. FOTO: Colprensa
    Los militares imputados fueron el mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
24 de septiembre de 2025
bookmark

La Fiscalía General de la Nación judicializó al mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, al sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y a Luisa Fernanda Salgado Fernández señalados de integrar un entramado ilegal de infiltración en operaciones militares e inteligencia en Bogotá y Cundinamarca, sin autorización de las autoridades competentes.

Le puede interesar: JEP otorgó perdón judicial a 34 militares por falsos positivos ocurridos en Boyacá, Santander y Cundinamarca

De acuerdo con la investigación, entre marzo de 2024 y abril de 2025, el mayor Jiménez, en su calidad de comandante de una unidad del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), habría permitido el ingreso de Salgado Fernández a instalaciones militares y su participación en operaciones tácticas y de inteligencia.

La mujer, haciéndose pasar como capitán, asumió funciones exclusivas de los oficiales, asistió a reuniones interinstitucionales y tuvo acceso a información de carácter reservado, secreto y ultrasecreto.

Los militares imputados fueron el mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva. FOTO: Colprensa
Los militares imputados fueron el mayor del Ejército Pedronel Jiménez Cárdenas, y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva. FOTO: Colprensa

Según la Fiscalía, entre los datos obtenidos figuraban indagaciones en curso, esquemas de seguridad de altos dignatarios como el mismo presidente Gustavo Petro, y procedimientos judiciales contra organizaciones criminales, incluido el ‘Tren de Aragua’.

Le puede interesar: Mientras se reúne con el Gobierno en Catar, el Clan del Golfo distribuye videos amenazantes en Cúcuta

El sargento segundo Cristian Padilla Villanueva es señalado de facilitar la entrada de la mujer a las instalaciones militares, permitirle interactuar con la tropa y vincularse a labores de inteligencia y entrenamiento táctico.

La Fiscalía explicó que Padilla también habría entregado detalles sobre los movimientos de la unidad y la logística para el uso de equipos de comunicaciones y drones en las misiones, lo que permitió a la particular acceder a información estratégica sin cumplir protocolos de seguridad.

Como resultado, documentos oficiales, imágenes aéreas, planes de allanamiento y productos de inteligencia terminaron en manos de un civil. Parte de este material se habría utilizado para solicitar y ejecutar diligencias judiciales, lo que indujo en error a fiscales y jueces al creer que provenía de fuentes verificadas.

Los tres fueron capturados en diligencias conjuntas con el Ejército Nacional y la Policía Nacional en la localidad de Puente Aranda, en el Cantón Norte y en el Distrito Militar N.° 3 del Ejército en Bogotá.

La Fiscalía los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal, en atención a su posible participación en los hechos investigados.

El director especializado contra las Organizaciones Criminales, Nelson Andrés Escobar, señaló que la infiltración representó un riesgo para la seguridad nacional al exponer información clasificada sobre operaciones militares y de protección de altos funcionarios.

Asimismo, concluyó que la investigación busca establecer si hubo filtración hacia estructuras criminales que habrían podido beneficiarse de estos datos.

También le puede interesar: No fue espontáneo: usaron a las entidades oficiales para impulsar el hashtag #PetroLíderMundial para amplificar discurso de Petro

Temas recomendados

Investigación
Fuerza pública
Ejército nacional
Fiscalía General de la Nación
Orden público
Seguridad ciudadana
Redes sociales
Virales
Policía
seguridad
Delitos
Gobierno Nacional
presidente
Presidencia
Inteligencia militar
Imputación
Capturados
Filtración
Colombia
Bogotá
Cundinamarca
Gustavo Petro
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida