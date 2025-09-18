x

Primeras imágenes del traslado de alias El Costeño y El Hermano, señalados del magnicidio de Miguel Uribe, a cárcel de máxima seguridad

Los dos sujetos fueron trasladados a prisiones diferentes y la seguridad fue reforzada en los departamentos a los que fueron movilizados.

    Alias El Costeño y alias El Hermano hacen parte del grupo de procesados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Fotos: AFP y cortesía
    Así quedaron en la reseña alias El Costeño y alias El Hermano, quienes ya están en sus nuevas prisiones de máxima seguridad. Foto: Cortesía
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

18 de septiembre de 2025
bookmark

Dos de los principales señalados en el caso del magnicidio contra Miguel Uribe Turbay fueron trasladados a diferentes cárceles de máxima seguridad del país.

Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, quienes ya fueron recibidos por personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en diferentes prisiones.

Lea también: Esposa de Miguel Uribe explicó por qué rechazó la presencia de Petro en el funeral del senador: “No iba a pasar y no lo permití”

Alias El Costeño fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad Palogordo, ubicada en Girón, Santander, mientras que alias El Hermano fue movilizado a la cárcel de máxima seguridad de La Dorada, Caldas.

El Inpec reveló imágenes de las reseñas de los dos presidiarios, quienes permanecían en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, un lugar que no está diseñado para la reclusión por tiempo prolongado de los procesados. Se decidió que el traslado fuera a centros reclusorios diferentes para reducir riesgos de fuga y mantener controles más estrictos sobre los capturados.

Así quedaron en la reseña alias El Costeño y alias El Hermano, quienes ya están en sus nuevas prisiones de máxima seguridad. Foto: Cortesía

Alias El Costeño es señalado por las autoridades por ser el coordinador logístico del atentado que terminó con la vida del senador Miguel Uribe Turbay.

Presuntamente, Arteaga Hernández fue quien reclutó al joven sicario, un menor de 15 años, y coordinó el plan criminal para asesinar al precandidato presidencial en el barrio Modelia, Bogotá, el pasado 7 de junio.

El Costeño habría tenido una reunión con alias El Viejo o alias El Hermano en una estación de gasolina días antes del atentado. En dicho encuentro se habrían definido roles como la entrega del arma, la ruta de escape y los actores implicados.

Alias El Hermano, según la investigación de la Fiscalía, habría sido reclutado por Arteaga Hernández junto a alias Gabriela y Carlos Eduardo Mora González. A ambos los habría convencido de participar en el crimen a cambio de cinco millones de pesos.

Estos dos sujetos son juzgados por los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización de menores de edad para la comisión de delitos; ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, según la Fiscalía.

Siga leyendo: “Plata o plomo”: inédito contenido del grupo de WhatsApp donde se planeó el magnicidio de Miguel Uribe

