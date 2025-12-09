Imagen del Sagrado Corazón quedó intacta tras incendio en bodega de Santa Marta

Un incendio de gran magnitud destruyó por completo una bodega en el barrio Pescaíto, en Santa Marta, durante la noche del 2 de diciembre, dejando severos daños materiales y una escena que sorprendió a la comunidad: una imagen del Sagrado Corazón de Jesús permaneció intacta entre los escombros.

Según testigos, las llamas se propagaron con rapidez, obligando a varios vecinos a evacuar preventivamente mientras el Cuerpo de Bomberos trabajaba para evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercanas. Muebles, estanterías y parte de la estructura quedaron reducidos a cenizas.