Iglesia advierte por polarización y llama a un voto responsable en las presidenciales

Con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, este martes la Iglesia Católica –a través de monseñor Héctor Fabio Henao–, elevó un llamado a la reflexión a propósito del arranque de la Semana Santa y la víspera del periodo electoral que definirá al próximo inquilino de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.
Según monseñor, quien también hace las veces de delegado en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las elecciones “van a tener importancia indudablemente significativa”, por lo que instó a que haya compromisos espirituales, pero también democráticos.
“Es un llamado a reflexionar también sobre nuestra responsabilidad ciudadana y nuestra capacidad de volver nuestra espiritualidad práctica en el momento de elegir y en el momento también de saber asumir las responsabilidades propias de nuestra condición de miembros de una sociedad en la cual se ejerce la democracia”, manifestó Henao en diálogo con la emisora Blu Radio.
Monseñor, quien insistió en ejercer el voto de manera consciente, pidió también a hacer frente a líos y problemáticas que perturban la democracia, como la polarización o la violencia.