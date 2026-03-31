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Iglesia advierte por polarización y llama a un voto responsable en las presidenciales

La Iglesia Católica llamó a los colombianos a reflexionar y ejercer un voto consciente de cara a las elecciones, en medio de la Semana Santa.

  • Monseñor Henao insistió en combatir la polarización y la violencia, promoviendo el diálogo, la dignidad y la reconciliación como bases de la democracia. FOTO: COLPRENSA
    Monseñor Henao insistió en combatir la polarización y la violencia, promoviendo el diálogo, la dignidad y la reconciliación como bases de la democracia. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
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hace 4 horas
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Con miras a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, este martes la Iglesia Católica –a través de monseñor Héctor Fabio Henao–, elevó un llamado a la reflexión a propósito del arranque de la Semana Santa y la víspera del periodo electoral que definirá al próximo inquilino de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.

Según monseñor, quien también hace las veces de delegado en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las elecciones “van a tener importancia indudablemente significativa”, por lo que instó a que haya compromisos espirituales, pero también democráticos.

“Es un llamado a reflexionar también sobre nuestra responsabilidad ciudadana y nuestra capacidad de volver nuestra espiritualidad práctica en el momento de elegir y en el momento también de saber asumir las responsabilidades propias de nuestra condición de miembros de una sociedad en la cual se ejerce la democracia”, manifestó Henao en diálogo con la emisora Blu Radio.

Monseñor, quien insistió en ejercer el voto de manera consciente, pidió también a hacer frente a líos y problemáticas que perturban la democracia, como la polarización o la violencia.

“La Iglesia ha venido insistiendo, y lo hace particularmente en la Semana Santa, en la necesidad de un cambio radical de actitudes que nos lleva a dejar la violencia y abrazar el camino del diálogo y del entendimiento. En ese sentido, nuestro llamado va a seguir siendo ese, insistiremos en que el camino es el diálogo”, agregó.

Por otro lado, monseñor Henao reivindicó el respeto por la vida y la dignidad de cada persona, teniendo como derrotero el diálogo sobre la violencia.

“Para la Iglesia, es clave insistir en el respeto por la vida de todos los pobladores, no puede ser que nos entendamos a la base de intimidaciones y asesinatos. El respeto por la dignidad de cada persona, lo cual significa que no está dentro de nuestra perspectiva el aceptar que se atropelle la dignidad de las personas, pero también insistir continuamente en la importancia del diálogo como camino e insistir en que todo lo tomemos profundamente en seriedad”, agregó.

Previamente, la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), a través de su Departamento de Doctrina, presentó un texto para la meditación del viacrucis en esta Semana Santa 2026. “Es una guía que, bajo el lema ‘Cristo camina hoy con el pueblo colombiano’, propone a las comunidades de fe contemplar la pasión de Jesús desde las realidades concretas del país, marcadas por el sufrimiento, pero también por la esperanza y la posibilidad de transformación”.

El texto alerta por situaciones como la violencia, la pobreza, el desplazamiento, la exclusión y la búsqueda de justicia y paz. “Cristo no es ajeno a la historia de Colombia, sino que camina con su pueblo, carga sus heridas y se hace presente en quienes más sufren”, sostuvo la CEC.

En esa línea, el documento propone una lectura de la realidad nacional, en la que las caídas de Jesús evocan las caídas del país: procesos de paz frustrados, promesas incumplidas y heridas que no terminan de cerrar.

“Sin embargo, lejos de una visión fatalista, el texto insiste en la esperanza. La resurrección, última estación del camino, se presenta como una invitación a creer que la muerte no tiene la última palabra y que es posible construir un futuro distinto”, precisa el texto.

Además, se pide trabajar por la verdad, la reconciliación y la paz incluso en medio de la adversidad. “La resurrección no significa olvidar el dolor, sino creer que la injusticia no es destino”, señala una de las reflexiones finales.

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