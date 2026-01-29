x

Iglesia católica responde a Petro por especulaciones sobre la vida íntima de Jesús

A través de la Conferencia Episcopal, la Iglesia hizo un fuerte pronunciamiento exigiendo respeto por parte del presidente.

    La Iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal, emitió un comunicado expresando su rechazo a declaraciones del presidente sobre la vida sexual de Jesús. En la imagen: Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal y Gustavo Petro. Fotos: Colprensa y CEC
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

La Iglesia católica en Colombia, a través de la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), emitió un contundente pronunciamiento en respuesta a las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la vida íntima y la figura de Jesucristo.

La polémica surgió luego de la intervención del jefe de Estado el pasado martes, 27 de enero, en la reapertura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Allí, Petro calificó a Jesús como un hombre de luz y un “revolucionario”.

Lea también: Ministro, no solo los ricos lloran: madre recorrió cinco hospitales con su hija de 5 años para ser atendida en Medellín

Sin embargo, la mayor controversia surgió cuando afirmó: “Jesús hizo el amor, sí, a lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así sin amor no podía existir”, y agregó que el nazareno no murió solo, sino rodeado de muchas mujeres que lo amaban, comparando su final con el de Simón Bolívar.

“(Jesús) fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas, porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”, fueron las palabras del mandatario en un evento para reabrir uno de los hospitales más importantes de la capital.

Además de estas especulaciones, el mandatario señaló que no suele utilizar el término “Cristo” porque es una palabra griega que, según él, alteró el mensaje original. Las declaraciones se dieron en un discurso donde también abordó temas de sexualidad, mencionando supuestos encuentros íntimos entre médicos y enfermeras en el hospital y ufanándose de su propia vida privada.

Ante estos hechos, los obispos de Colombia reafirmaron que para la fe católica “Jesucristo es el Hijo único de Dios, verdadero Dios y verdadero hombre”, y que su figura no puede reducirse a un mero personaje histórico o un referente moral.

“La fe cristiana se fundamenta en la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, tal como lo testimonian las Sagradas Escrituras y la Tradición viva de la Iglesia”, agregaron los sacerdotes en el comunicado. La Iglesia enfatizó que el nombre de Jesús es santo y su persona reclama “respeto y adoración”.

La Conferencia Episcopal recordó que, si bien Colombia es un Estado social de derecho y laico, esto obliga al Poder Público a garantizar el respeto por las convicciones religiosas y abstenerse de intervenir en asuntos doctrinales.

“La laicidad del Estado no implica desconocer o deslegitimar las creencias religiosas, sino asegurar la libertad de todos para profesarlas y vivirlas sin discriminación”, sostuvo la autoridad religiosa.

Iglesia católica responde a Petro por especulaciones sobre la vida íntima de Jesús

La postura de la Iglesia evidenciada a través del comunicado fue reforzada por el obispo de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo, quien en una entrevista con La FM que no existe “ningún vestigio” bíblico que indique una vida sexual de Jesús y que la doctrina sostiene que vivió en celibato y castidad.

Finalmente, la Iglesia invitó a los fieles y a la ciudadanía en general a acudir a las fuentes bíblicas y doctrinales objetivas, como los Evangelios y el Catecismo de la Iglesia Católica, para evitar interpretaciones “superficiales o descontextualizadas” sobre la fe.

Siga leyendo: El órgano de la Catedral Metropolitana está en riesgo de morir: repararlo cuesta $2.500 millones

