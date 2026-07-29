La mamá de influencer cercana a Petro trabajó en la DNI y acepta que recomendó contratar a familiares en la Aerocivil

En algunas entidades del Estado están raspando la olla metiendo a varios miembros de una sola familia. Esta vez, por cuenta del ventilador que prendió Angie Rodríguez, el país conoció que una joven influencer estaría manejando la Aerocivil “a su antojo”.
Se trata de Gabriela Muñoz, que ha estado en el ojo público durante los últimos días. Con apenas 20 años, ha tenido varios familiares y allegados trabajando en la entidad.
Es más, algunas fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO, bajo reserva, que habría manejado ese entramado junto a su hermano Santiago David Muñoz Olaya, con quien incluso tendría una oficina contigua a la del director de la Aerocivil.
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Justamente, las palabras puntuales de Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, fueron que Muñoz manejó la Aerocivil bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero, a quien Petro quiso nombrar viceministra de juventudes, pero no pudo por el escándalo de falsificación de su título profesional en la Fundación San José.
Rodríguez, además, ya instauró una denuncia formal en contra del presidente Petro por violencia política basada en género. Muñoz es una influenciadora y estudiante de derecho cercana a Petro.
El Tiempo dio a conocer ayer que la madre de los hermanos Muñoz trabajó hasta hace poco como coordinadora de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El medio, citando fuentes del gobierno Petro, informó que la psicóloga llegó a ese cargo gracias a Jorge Lemus, exdirector de esa entidad y antiguo hombre de confianza de Petro.
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En diálogo con la unidad investigativa de ese periódico, Olaya no hizo alusión a su nexo con Lemus ni con la DNI, pero sí reconoció que al menos seis personas de su familia han tenido contratos con el Estado: Olaya, sus dos hijos y cuatro sobrinos.
Los contratos suscritos con Muñoz, su hermano y sus primos fueron ejecutados entre 2025 y 2026.
“Yo los recomendé, están recién graduados y otros están estudiando. Dos son ingenieros y dos bachilleres. Yo se los recomendé al general Pinto, exdirector de la Aerocivil. No ganan millonadas como dicen y les dije que cumplieran con sus funciones”, dijo la mujer a ese medio.