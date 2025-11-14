Exclusivo: A “Horqueta”, antiguo jefe del ELN en Antioquia, lo sorprendieron con nueva orden de captura saliendo de prisión

Uno de los cabecillas históricos de la organización terrorista ELN en Antioquia, conocido en el bajo mundo como “Horqueta”, se llevó una sorpresa cuando iba a salir de la cárcel, tras cumplir su condena: afuera de la celda lo esperaban agentes de la Policía con una nueva orden de captura.
Se trata de Orlando Marín Gómez, antiguo comandante del frente Capitán Mauricio, con 26 años de militancia en la insurgencia, quien durante dos décadas fue el azote de las comunidades del Nordeste y el Bajo Cauca de Antioquia, con la instalación de campos minados, minería ilegal y cobro de extorsiones a diestra y siniestra.
En su prontuario figura la muerte de 10 soldados, cuatro policías y cuatro civiles, así como el secuestro de tres uniformados en la zona.
“Horqueta” había sido capturado por la Policía y el Ejército en 2016, luego de que un agente de Inteligencia se infiltró en su anillo de seguridad, fingiendo ser un minero, y logró ubicarlo en una finca de la vereda Vetilla, en el municipio de Amalfi.
