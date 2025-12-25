¿Qué está pasando con la seguridad en San Andrés? Homicidios se dispararon un 65%

La alerta sobre los casos de inseguridad en San Andrés opaca la Navidad para varios habitantes y turistas en la isla. Solo en las últimas horas se conoció sobre un asalto a plena luz del día, enfrentamientos por bloqueos en las vías y hasta intentos por desarmar a un agente de policía. Esos hechos demuestran la situación de incertidumbre y temor que enfrentan comerciantes y turistas por el deterioro del orden público. El pasado 15 de diciembre se conoció sobre un asalto cometido en pleno día. Tres hombres armados llegaron en motocicleta a un establecimiento comercial de la isla y, sin ocultar una escopeta y un revólver, intimidaron a las empleadas y se llevaron el dinero de las cajas, ante la mirada de varios transeúntes. Entérese: Colombia extradita por primera vez a Estados Unidos a dos ciudadanos por tráfico de migrantes, ¿quiénes son? El hecho ocurrió en el barrio residencial Rock Hole y lo dio a conocer SEMANA. Lo curiosos es que una semana después no se conocían avances en capturas o procesos judiciales contra los responsables. El episodio ha generado preocupación entre los habitantes, que señalan que este tipo de delitos ya no son hechos aislados. Las personas aseguran que los hechos de criminalidad se están desplazando hacia zonas no turísticas, donde residen principalmente los isleños. Y advierten sobre la presencia de estructuras criminales en el territorio, incluyendo grupos asociados al Clan del Golfo y presuntos miembros del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

Bloqueos y bandas criminales

El 24 de diciembre fue afectado para algunos miembros de la policía y ciudadanos. Todo comenzó con un operativo de la Policía Nacional realizado el domingo 21 de diciembre en San Andrés, que derivó en una serie de bloqueos que perduraron hasta el pasado miércoles, al menos tres días en distintos puntos de la isla. Lo que comenzó como un procedimiento rutinario de control y seguridad terminó escalando en una protesta que afectó la movilidad y la normalidad de la comunidad.

La situación se originó porque uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) capturaron a un hombre conocido con el alias de Omiel, a quien le fueron hallados varios cartuchos sin los permisos legales correspondientes. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía para su judicialización, aunque recuperó la libertad pocas horas después, según reportó SEMANA. Posteriormente, según reportes de las autoridades, este mismo individuo habría promovido los bloqueos con el respaldo de habitantes del sector, exigiendo que los policías involucrados en el procedimiento ofrezcan disculpas por el uso de la fuerza durante la captura. Las autoridades también señalaron que el hombre capturado estaría vinculado a la estructura delincuencial conocida como La Casa de Madera El Rancho, señalada de impulsar diversas actividades criminales en amplias zonas de San Andrés.

La situación fue tal que los pobladores aseguraron que las autoridades no intervenían los bloqueos por temor. De hecho, se conoció que un grupo jóvenes golpearon con palos e intentaron desarmar a un agente de policía por pedirles levantar uno de los bloqueos. El oficial tuvo que huir del lugar.

Jóvenes agreden a policía en playa de San Andrés. Fotos tomada de X (@josueartex)

No obstante, videos que circulan en redes sociales dan cuenta de la acción de las unidades antidisturbios lograron levantar un bloqueo en la vía San Luis.

Número de homicidios crecieron 65% en San Andrés