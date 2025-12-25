¿Qué está pasando con la seguridad en San Andrés? Homicidios se dispararon un 65%

La alerta sobre los casos de inseguridad en San Andrés opaca la Navidad para varios habitantes y turistas en la isla. Solo en las últimas horas se conoció sobre un asalto a plena luz del día, enfrentamientos por bloqueos en las vías y hasta intentos por desarmar a un agente de policía.
Esos hechos demuestran la situación de incertidumbre y temor que enfrentan comerciantes y turistas por el deterioro del orden público.
El pasado 15 de diciembre se conoció sobre un asalto cometido en pleno día. Tres hombres armados llegaron en motocicleta a un establecimiento comercial de la isla y, sin ocultar una escopeta y un revólver, intimidaron a las empleadas y se llevaron el dinero de las cajas, ante la mirada de varios transeúntes.
El hecho ocurrió en el barrio residencial Rock Hole y lo dio a conocer SEMANA. Lo curiosos es que una semana después no se conocían avances en capturas o procesos judiciales contra los responsables. El episodio ha generado preocupación entre los habitantes, que señalan que este tipo de delitos ya no son hechos aislados.
Las personas aseguran que los hechos de criminalidad se están desplazando hacia zonas no turísticas, donde residen principalmente los isleños. Y advierten sobre la presencia de estructuras criminales en el territorio, incluyendo grupos asociados al Clan del Golfo y presuntos miembros del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.