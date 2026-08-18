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Infraestructura hospitalaria en crisis: más de 300 centros de salud afectados tras el terremoto

Las redes hospitalarias de algunos municipios quedaron afectadas en un 80, 90 y hasta en un 100 %. Así se está garantizando la atención médica, según Ana María Vesga.

  • La ministra de Salud, Ana María Vesga, hizo un balance sobre el estado de la red hospitalaria en los lugares afectados por el terremoto. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
    La ministra de Salud, Ana María Vesga, hizo un balance sobre el estado de la red hospitalaria en los lugares afectados por el terremoto. Fotos: Manuel Saldarriaga y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Con el terremoto de 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, la crisis de la salud se profundizó en el occidente del país, especialmente su red hospitalaria, pues más de 300 centros sufrieron graves afectaciones.

Así lo aseguró la ministra de Salud, Ana María Vesga, quien en conversaciones con Caracol Radio y La FM confirmó que hay 308 instituciones de salud afectadas en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Cauca.

La funcionaria puntualizó que en estos centros se han dado diferentes niveles de daño, desde afectaciones menores hasta la destrucción total, comprometiendo en algunos municipios del 70% al 80% o incluso el 100% de la capacidad hospitalaria.

“Tenemos más de 300 instituciones prestadoras afectadas y municipios en donde la capacidad hospitalaria quedó derruida 100% y otros... donde hay una reducción importante también de capacidad”, aclaró ante Caracol Radio, subrayando que entre las instituciones más impactadas están la ESE San Francisco de Quibdó, la ESE Luis Ablanque de Buenaventura, hospitales en los municipios de El Cairo y El Águila que quedaron completamente destruidos y daños estructurales severos en la torre de pediatría del Hospital Universitario del Valle (HUV) en Cali.

Lea también | “Tenemos una sobreocupación del 245%”: el desolador balance del hospital de Quibdó, Chocó, tras el terremoto de 7.4

Ante este escenario, Vesga expresó ante los medios citados que el Gobierno Nacional ha recurrido a soluciones provisionales móviles, como la instalación de carpas y hospitales militares, además del alquiler de capacidad de camas en clínicas y hospitales que no sufrieron daños para trasladar pacientes de baja y mediana complejidad.

Para los casos de mayor complejidad, según explicación de la ministra, se trabaja en el traslado de pacientes hacia Medellín, Bogotá, Barranquilla y Montería. Sobre la reconstrucción de los centros de salud colapsados, esta se financiará con recursos del fondo de emergencia creado mediante el decreto de emergencia nacional.

Por otra parte, respecto al financiamiento de la atención médica para los afectados por el terremoto, Vesga le confirmó a La FM que las víctimas directas no tendrán que pagar por esta y sus tratamientos serán cubiertos por la subcuenta de Eventos Catastróficos y Accidentes de Tránsito (ECAT), cuyos cobros se realizan de forma directa por los hospitales y prestadores a la Adres a través de giro directo, sin pasar por las cuentas de las EPS.

“En ningún momento ningún colombiano está desprotegido”, destacó la ministra, agregando que las personas que ya venían con tratamientos por enfermedades comunes seguirán recibiendo atención regular por medio de sus EPS correspondientes.

La crisis ocasionada por el sismo ha cambiado las prioridades de Vesga, quien reconoció que llegó al gobierno de De la Espriella con un plan enfocado en estabilizar la crisis financiera y la atención en las EPS intervenidas, sin embargo, ahora atiende de manera simultánea la catástrofe, centrándose en el despliegue de vigilancia epidemiológica (por riesgos de brotes en albergues, falta de agua y descomposición de cadáveres) y en el plan de salud mental para atender el estrés postraumático de la población.

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“No podemos desplazar la urgencia de la estabilización estructural. Debemos transitar ambos caminos simultáneamente; la emergencia no puede desviarnos de la necesidad de la recomposición estructural del sistema”, le dijo a La FM, sumando que sobre las 8 EPS intervenidas por el Estado, la decisión es avanzar en la estabilización financiera de estas entidades y resolver los problemas estructurales de fondo de manera paralela a la crisis.

Siga leyendo: Ana María Vesga, el “chicharrón” que deberá resolver como ministra de Salud en el nuevo gobierno

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántas instituciones de salud resultaron afectadas por el terremoto de 7,4 en Colombia?
Según la ministra de Salud, Ana María Vesga, 308 instituciones de salud de Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Cauca sufrieron afectaciones de diferente gravedad.
¿Los afectados por el terremoto deben pagar por la atención médica?
No. Las víctimas directas del terremoto recibirán atención y tratamientos cubiertos por la subcuenta ECAT. Los hospitales cobrarán directamente a la Adres mediante giro directo, sin pasar por las EPS.
¿Cómo se está garantizando la atención médica mientras reconstruyen los hospitales afectados?
El Gobierno instaló soluciones provisionales como carpas y hospitales militares, además de alquilar camas en clínicas y hospitales que no resultaron afectados para atender pacientes de baja y mediana complejidad.

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