El currículum de María Consuelo Araújo, la excanciller de un clan político que ahora será embajadora en EE.UU

María Consuelo Araújo viene de una familia política de Valledupar. Ya ha ocupado cargos gubernamentales y se prepara para ser embajadora de Colombia ante Estados Unidos en Washington D.C.
Apodada “Conchi”, es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado. Es decir, aunque haya nacido en Valledupar (en 1971), lleva años conectada con la realidad de la capital.
Fue ministra de Cultura en el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2006. Luego tuvo un breve paso como Canciller, entre el 7 de agosto de 2006 y el 28 de febrero de 2007.
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Renunció porque su hermano, Álvaro Araújo Castro, fue detenido dentro del proceso que seguía la Corte Suprema contra políticos vinculados con paramilitares, también conocido como “parapolítica”. Después fue condenado por eso e inhabilitado por diez años.
Otro de los hermanos es Sergio Araújo Castro, cercano a Uribe en su momento, pero hoy también a De la Espriella. Es amigo personal del presidente y ha sonado para ser uno de sus asesores cercanos. E hizo parte, según confirmó EL COLOMBIANO, del círculo clave que llevó al abogado penalista a la Presidencia.
Después, lideró la Secretaría de Integración Social, fue gerente de Transmilenio en la alcaldía de Enrique Peñalosa, y lideró la compañía Gran Colombia Gold.