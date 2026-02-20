Integrante del Clan del Golfo se entregó al Ejército tras combates en un municipio de Antioquia

En zona rural del municipio de Angelópolis, en el Suroeste antioqueño, se presentaron enfrentamientos entre tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada del Ejército, y la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. Tras los combates, un presunto integrante de este grupo delincuencial se entregó voluntariamente a los uniformados, y además, llevó con él su material de guerra: un fusil, más de 100 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado y un chaleco multipropósito.
