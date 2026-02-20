Integrante del Clan del Golfo se entregó al Ejército tras combates en un municipio de Antioquia

En zona rural del municipio de Angelópolis, en el Suroeste antioqueño, se presentaron enfrentamientos entre tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada del Ejército, y la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. Tras los combates, un presunto integrante de este grupo delincuencial se entregó voluntariamente a los uniformados, y además, llevó con él su material de guerra: un fusil, más de 100 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado y un chaleco multipropósito.

El material que le fue incautado al hombre que se entregó voluntariamente. FOTO: Séptima División del Ejército

Lea más: Racha violenta en el Oriente antioqueño: 7 homicidios durante el fin de semana, ¿quiénes serían los responsables? Según las autoridades, este sujeto llevaría más de 10 años delinquiendo en beneficio de las estructuras criminales y, presuntamente, participó en los últimos enfrentamientos armados en la vereda San Isidro de esa misma localidad. “Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que permita la captura de estos sujetos que atentan contra la tranquilidad del pueblo antioqueño”, dijo el Teniente Coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, Comandante Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara.

Además, a través de un comunicado oficial, precisaron que: “Con este sometimiento se afectan de manera directa las capacidades armadas de los grupos armados organizados y se obtiene información de alto valor estratégico para el desarrollo de futuras operaciones militares, fortaleciendo el control territorial y contribuyendo a la protección de la población civil”. Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su posterior análisis.

