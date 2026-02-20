x

Integrante del Clan del Golfo se entregó al Ejército tras combates en un municipio de Antioquia

Este sujeto, de acuerdo con las autoridades, también habría participado en otro combate armado días antes en esa misma localidad. Conozca más detalles.

    El presunto integrante del Clan del Golfo, según las autoridades, tendría más de 10 años de trayectoria criminal. FOTO: Séptima División del Ejército.
El Colombiano
El Colombiano
hace 4 horas
En zona rural del municipio de Angelópolis, en el Suroeste antioqueño, se presentaron enfrentamientos entre tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara, de la Cuarta Brigada del Ejército, y la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo. Tras los combates, un presunto integrante de este grupo delincuencial se entregó voluntariamente a los uniformados, y además, llevó con él su material de guerra: un fusil, más de 100 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado y un chaleco multipropósito.

El material que le fue incautado al hombre que se entregó voluntariamente. FOTO: Séptima División del Ejército

Según las autoridades, este sujeto llevaría más de 10 años delinquiendo en beneficio de las estructuras criminales y, presuntamente, participó en los últimos enfrentamientos armados en la vereda San Isidro de esa misma localidad.

“Invitamos a la ciudadanía a suministrar información que permita la captura de estos sujetos que atentan contra la tranquilidad del pueblo antioqueño”, dijo el Teniente Coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, Comandante Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara.

Además, a través de un comunicado oficial, precisaron que: “Con este sometimiento se afectan de manera directa las capacidades armadas de los grupos armados organizados y se obtiene información de alto valor estratégico para el desarrollo de futuras operaciones militares, fortaleciendo el control territorial y contribuyendo a la protección de la población civil”.

Todo el material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su posterior análisis.

El otro enfrentamiento que ocurrió en Angelópolis esta misma semana

En zona rural de este municipio del Suroeste antioqueño, más exactamente en la vereda San Isidro, se presentó un enfrentamiento, al igual que el descrito antes, entre el Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada del Ejército y presuntos integrantes de la Subestructura Edwin Román Velásquez Valle, del Clan del Golfo.

Producto del operativo, los uniformados lograron la incautación de un arsenal que era utilizado por esta estructura criminal: 480 cartuchos de diferente calibre, 6 proveedores, 3 artefactos explosivos, 3 chalecos multipropósito, 2 celulares, un fusil R15 y una pistola, así como un cuaderno y una pañoleta alusiva al Clan del Golfo.

“Este grupo intimidaba y generaba zozobra entre los habitantes del sector. La reacción oportuna de nuestras tropas permitió afectar esta estructura armada ilegal, debilitando el accionar que pretendían realizar en contra de la población civil. De esta manera, se logra la incautación de material de guerra, intendencia, y explosivos. El Ejército Nacional mantiene su firme compromiso de la lucha frontal en contra de los criminales que amenazan contra la seguridad de los antioqueños”, detalló el Teniente Coronel Juan Carlos Fonseca Espejo, Comandante Batallón de Infantería N.º 11 Cacique Nutibara.

En las dos operaciones no hubo heridos ni personas fallecidas.

