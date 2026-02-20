Con Axis mundi, Reencarnación amplía el eje del ultrametal en Colombia

Por Luis Felipe Gutiérrez Hoyos
* Colaboración especial
En Colombia, un país donde el metal extremo no solo fue música sino territorio, ritual y resistencia urbana, hablar de Reencarnación es hablar de un linaje. Desde el ultrametal de los años ochenta hasta las mutaciones contemporáneas del black y el thrash, la banda ha sido piedra angular del metal nacional. Con Axis mundi, su sexto álbum de larga duración, publicado el 12 de octubre de 2025 por el sello Void Nation, el grupo no celebra su historia: la somete a prueba.
Víctor Raúl Jaramillo, su líder, conocido dentro del circuito metalero de Medellín como Piolín, evita las declaraciones grandilocuentes. Prefiere citar a Wisława Szymborska para recordar que somos “tan diferentes como dos gotas de agua pura” y que todo, incluso lo que parece repetirse, es nuevo bajo el sol. “Es la puesta en escena de cuarenta años de actividad artística”, afirma. Y eso es exactamente lo que se escucha: un álbum anclado en el ultrametal fundacional, pero decidido a expandirlo.