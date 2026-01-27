La historia del partido afín a Petro que recuperó su personería jurídica hace dos años y ahora avaló a esposa de Quintero

El Partido del Trabajo de Colombia (PTC) reaparece en el escenario político con una precandidatura presidencial ya confirmada y otra en proceso de definición. La primera corresponde a Camilo Romero, exgobernador de Nariño, mientras que la segunda apunta a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que este martes la Registraduría negara su inscripción como candidato. Si bien Quintero se postuló para participar en la consulta de octubre pasado que dio como ganador a Iván Cepeda como candidato único del petrismo –e incluso, su nombre salió en el tarjetón–, a última hora decidió apartarse del mecanismo.

Desde entonces, consciente de una aparente inhabilidad, decidió insistir en inscribir su comité de recolección de firmas y avalar así su candidatura a la Casa de Nariño. No obstante, la Registraduría dijo no a esa alternativa este martes, advirtiendo que estaba inhabilitado para recoger las firmas por no haber renunciado formalmente a la consulta del Pacto Histórico. Por eso, en medio del desespero, lanzó lo que algunos han calificado como una cortina de humo: lanzó a su esposa, Diana Osorio, como candidata de esa consulta, sin ninguna posibilidad política real. Más allá de eso, resulta curioso, por decir lo menos, el partido por el cual presentó su coaval.

Un partido de dos años de vida política

El PTC, el partido que ahora le hace guiño a la esposa de Daniel Quintero, se define como una organización “política de la clase obrera, concebida como destacamento de vanguardia y orientada por el marxismo-leninismo y el maoísmo”. Marcelo Torres Benavides registra en documentos del CNE como secretario general y Yezid García Abello como secretario general suplente. A dos años de haber recuperado su personería jurídica, esa colectividad aliada de partidos de izquierda retoma participación en la contienda nacional mientras define su agenda programática y su estrategia de posicionamiento dentro del espectro progresista.

En 2023, se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral la documentación que permitió el restablecimiento formal del PTC como partido político, que había perdido su personería jurídica en 2004. Torres integra la dirección colectiva desde finales de los años noventa, cuando lideró la diferenciación del PTC frente al Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR, consolidando una línea centrada en la participación electoral y la organización de masas dentro del marco legal. Oriundo de Magangué (Bolívar), Torres fue alcalde entre 2012 y 2015 y mantiene una presencia activa en los pronunciamientos públicos del partido sobre coyunturas nacionales, como los comunicados del Primero de Mayo y debates de política exterior.

Alcanzó notoriedad nacional como uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1971 en la Universidad Nacional y ha sido figura clave en la consolidación del PTC tras la muerte de su fundador ideológico en 1970, Francisco Mosquera, quien un año antes había fundado el conocido MOIR. Bajo su dirección, el partido integra la coalición Pacto Histórico y otorgó recientemente el aval a Camilo Romero para la consulta presidencial de 2026, en la que también participan Iván Cepeda y Roy Barreras. Su hoja de vida ha tenido también cuestionamientos. En septiembre de 2024 fue absuelto en un proceso judicial de casi siete años respecto a los cargos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. Lea también: Caso Cepeda y reglas desiguales: las alertas de la MOE frente a consultas El caso se remonta a su gestión como alcalde de Magangué cuando fue capturado en octubre de 2017 por orden de un juez de garantías y posteriormente trasladado al Pabellón Especial de la Cárcel La Picota en Bogotá. Inicialmente, se le investigaba por presunto peculado por apropiación relacionado con la construcción de un coliseo de boxeo.

Un aliado de Petro en la alcaldía de Bogotá