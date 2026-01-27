x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La historia del partido afín a Petro que recuperó su personería jurídica hace dos años y ahora avaló a esposa de Quintero

Este martes la Registraduría le negó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, su inscripción como candidato presidencial.

  • Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio, quien es avalada por el partido PTC para aspirar a la presidencia. Fotos: cortesía
    Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio, quien es avalada por el partido PTC para aspirar a la presidencia. Fotos: cortesía
Andrés Felipe Carmona Barrero
Andrés Felipe Carmona Barrero
hace 1 hora
bookmark

El Partido del Trabajo de Colombia (PTC) reaparece en el escenario político con una precandidatura presidencial ya confirmada y otra en proceso de definición. La primera corresponde a Camilo Romero, exgobernador de Nariño, mientras que la segunda apunta a Diana Osorio, esposa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, luego de que este martes la Registraduría negara su inscripción como candidato.

Si bien Quintero se postuló para participar en la consulta de octubre pasado que dio como ganador a Iván Cepeda como candidato único del petrismo –e incluso, su nombre salió en el tarjetón–, a última hora decidió apartarse del mecanismo.

Desde entonces, consciente de una aparente inhabilidad, decidió insistir en inscribir su comité de recolección de firmas y avalar así su candidatura a la Casa de Nariño. No obstante, la Registraduría dijo no a esa alternativa este martes, advirtiendo que estaba inhabilitado para recoger las firmas por no haber renunciado formalmente a la consulta del Pacto Histórico.

Por eso, en medio del desespero, lanzó lo que algunos han calificado como una cortina de humo: lanzó a su esposa, Diana Osorio, como candidata de esa consulta, sin ninguna posibilidad política real.

Más allá de eso, resulta curioso, por decir lo menos, el partido por el cual presentó su coaval.

Un partido de dos años de vida política

El PTC, el partido que ahora le hace guiño a la esposa de Daniel Quintero, se define como una organización “política de la clase obrera, concebida como destacamento de vanguardia y orientada por el marxismo-leninismo y el maoísmo”. Marcelo Torres Benavides registra en documentos del CNE como secretario general y Yezid García Abello como secretario general suplente.

A dos años de haber recuperado su personería jurídica, esa colectividad aliada de partidos de izquierda retoma participación en la contienda nacional mientras define su agenda programática y su estrategia de posicionamiento dentro del espectro progresista.

En 2023, se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral la documentación que permitió el restablecimiento formal del PTC como partido político, que había perdido su personería jurídica en 2004.

Torres integra la dirección colectiva desde finales de los años noventa, cuando lideró la diferenciación del PTC frente al Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, MOIR, consolidando una línea centrada en la participación electoral y la organización de masas dentro del marco legal.

Oriundo de Magangué (Bolívar), Torres fue alcalde entre 2012 y 2015 y mantiene una presencia activa en los pronunciamientos públicos del partido sobre coyunturas nacionales, como los comunicados del Primero de Mayo y debates de política exterior.

Alcanzó notoriedad nacional como uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1971 en la Universidad Nacional y ha sido figura clave en la consolidación del PTC tras la muerte de su fundador ideológico en 1970, Francisco Mosquera, quien un año antes había fundado el conocido MOIR.

Bajo su dirección, el partido integra la coalición Pacto Histórico y otorgó recientemente el aval a Camilo Romero para la consulta presidencial de 2026, en la que también participan Iván Cepeda y Roy Barreras.

Su hoja de vida ha tenido también cuestionamientos. En septiembre de 2024 fue absuelto en un proceso judicial de casi siete años respecto a los cargos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal.

Lea también: Caso Cepeda y reglas desiguales: las alertas de la MOE frente a consultas

El caso se remonta a su gestión como alcalde de Magangué cuando fue capturado en octubre de 2017 por orden de un juez de garantías y posteriormente trasladado al Pabellón Especial de la Cárcel La Picota en Bogotá. Inicialmente, se le investigaba por presunto peculado por apropiación relacionado con la construcción de un coliseo de boxeo.

Un aliado de Petro en la alcaldía de Bogotá

Por su parte, Yezid García Abello, subsecretario general del PTC, es ingeniero civil de la Universidad de los Andes, nacido en Santa Marta en 1948.

Fue concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, periodo en el que respaldó la administración Petro y defendió el modelo de operadores públicos en servicios como el aseo, postura que generó cuestionamientos durante la crisis de basuras de 2012.

Le recomendamos leer: Principio de oportunidad ya avalado abre nueva posibilidad en casos por corrupción de la administración Quintero

García Abello defendió el modelo de operadores públicos en servicios como el aseo, postura que generó cuestionamientos durante la crisis de basuras de 2012. En uno de sus perfiles en internet cuenta que acompañó y promovió la movilización de sus electores hacía la Plaza de Bolívar en señal de protesta durante todo el mes de diciembre de ese mismo año, cuando el procurador Alejandro Ordoñez quiso destituir del cargo al alcalde Gustavo Petro e inhabilitar “arbitrariamente” por 15 años para ocupar cargos públicos.

En 2021 asumió como senador por la Alianza Verde en reemplazo de Jorge Guevara, cargo que ocupó hasta 2022. Desde sectores ambientalistas ha recibido críticas por su histórica defensa de la industria petrolera, vinculada a su cercanía con la Unión Sindical Obrera (USO). Su trayectoria política se remonta también al movimiento estudiantil de 1971.

Fue fundador de la Juventud Patriótica y ha desarrollado una amplia labor sindical como asesor de organizaciones de distintos sectores. Integró la comisión que impulsó en 1992 la fusión de centrales obreras que dio origen a la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD), donde ejerció como secretario general adjunto.

El máximo órgano del PTC está conformado por 90 delegados: 39 miembros permanentes del Comité Central, con derecho a voz y voto, y 51 delegados elegidos para garantizar representación en Bogotá y departamentos como Risaralda, Atlántico, Bolívar, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca.

El partido fundamenta su acción en la política de “frente único”, orientada a la articulación con trabajadores, campesinos e intelectuales. Su programa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro.

En las elecciones presidenciales que llevaron a Petro a la Presidencia, el PTC integró la coalición “Somos la Fuerza”, junto a Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica, Comunes, Partido Comunista Colombiano, MAIS y ASI, entre otros sectores.

Temas recomendados

Elecciones
Partidos políticos
Alianza Verde
Polo Democrático
Alcaldía de Medellín
Colombia Humana
Izquierda
Bogotá
Colombia
Antioquia
Medellín
Risaralda
Santander
Valle del Cauca
Gustavo Petro
Daniel Quintero
Diana Osorio
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida