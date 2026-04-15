Siete países mostraron interés en hipopótamos colombianos y al final salieron con nada

Siete países que antes habían mostrado su interés para recibir ejemplares de hipopótamos, la especie invasora que amenaza al medio ambiente en el Magdalena Medio, al parecer “se bajaron del bus” a última hora.

Ante las críticas recibidas por haber aprobado la eutanasia selectiva como estrategia para diezmar la población de esos animales, el Ministerio del Medio Ambiente decidió revelar la lista de las naciones con las cuales intentó llegar a un acuerdo de traslado.

Según la entidad, Ecuador mostró interés en recibir dos especímenes, pero a la fecha no ha dado una respuesta oficial para confirmarlo. Y la actual situación, de guerra arancelaria entre los dos gobiernos, hace muy difícil que el traspaso se pueda dar.

El Ministerio del Medio Ambiente de Perú aprobó la recepción de una pareja, pero el Parque Natural de las Leyendas declinó finalmente “por falta de áreas adicionales”.

El Gobierno de Filipinas mostró sus interés en 15 hipopótamos, luego redujo su pretensión a cinco, y en última instancia el “zoológico se retracta por costos”.