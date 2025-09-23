Firmantes de paz, sin Estado que los proteja: los hallazgos de la Corte que rajan al Gobierno

La seguridad de los firmantes de la Paz no solo no ha mejorado, sino que ha retrocedido. Así lo advirtió la Corte Constitucional, que alertó que el sistema de protección para los excombatientes y sus familias funciona peor que en años anteriores.
En el auto 1417 de 2025, la Corte explicó que el Estado ha incumplido de manera grave con las garantías de seguridad. Mientras en los primeros años de implementación del Acuerdo Final existían más instancias funcionando y un mayor nivel de coordinación, hoy esas herramientas están paralizadas, debilitadas o sin recursos.
Según la corporación, con ponencia del magistrado Héctor Carvajal, la ineficacia del sistema de monitoreo, ha generado la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales a la vida, la seguridad y la integridad física de la población en reincorporación. El problema principal, según la Corte, es que la entidad encargada de coordinar y monitorear los compromisos de paz ha perdido el alto rango y el respaldo institucional que antes tenía, lo que impide que el Estado funcione adecuadamente para proteger a los excombatientes y sus familias.
La Sala de Seguimiento enfatiza que las acciones reportadas por las entidades a menudo solo cumplen con el aspecto formal de las órdenes, sin generar resultados verificables en la implementación real de las garantías de seguridad.