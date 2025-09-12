Habitante de calle ingresó a la sala VIP del aeropuerto El Dorado por un ducto; esto es lo que se sabe

Un hecho sorprendió a pasajeros que se encontraban en el aeropuerto El Dorado cuando un habitante de calle cayó a la sala VIP del muelle D de la terminar aérea. Este suceso puso en duda los protocolos de seguridad en el lugar.

De acuerdo con las autoridades, el habitante de calle accedió a los ductos de ventilación de los baños y luego se desplazó por estos, hasta caer en la sala de la terminal.

Cuando el hombre estuvo en la sala, fue capturado por uniformados de la Policía y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes hicieron el respectivo trámite de judicialización del sujeto.

Ante lo ocurrido, diferentes entidades han salido a dar respuesta respecto al tema, pues varias preguntas quedaron en duda, especialmente la seguridad del aeropuerto bogotano.

Una de las preguntas es por qué el lugar no estaba monitoreado, a lo que El Dorado reiteró a través de un comunicado que por temas de intimidad no es posible instalar cámaras de seguridad en los baños.