“¿Se está describiendo?”: así le respondieron a Petro tras decir que “el que se elige con métodos corruptos es corrupto”

La elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional ha despertado críticas y acciones por parte del Gobierno Nacional, quien tenía en María Patricia Balanta las esperanzas de, al parecer, tener presencia en el alto tribunal.

La desilusión por parte del ejecutivo ha sido tal que una vez EL COLOMBIANO reveló en primicia que el jefe de Estado le pidió la renuncia a tres de sus ministros, el mismo presidente se pronunció a través de sus redes cuestionando la forma como fue elegido Camargo.

Lea también: “El que se elige con métodos corruptos es corrupto”: Petro acusa sin pruebas a Camargo tras su elección como magistrado

“El que se elige con métodos corruptos es corrupto”, fue una de las frases que Gustavo Petro publicó en su cuenta de X, desmintiendo que conociera previamente a Balanta, la jurista a la cual le había manifestado su apoyo públicamente.

Ante esa frase, varios líderes políticos salieron a responderle al jefe de Estado recordándole que justamente su campaña se vio envuelta en escándalos de presunta corrupción.

Uno de los que salió al paso de las críticas al presidente fue el exalcalde de Medellín y candidato presidencial, Sergio Fajardo. “Y sí, Petro tiene toda la razón cuando dice: “el que se elige con métodos corruptos es corrupto”. Eso explica porque Benedetti es el “Presidente Encargado” de Colombia, quien hace años nos reveló cómo ellos llegaron al poder”, escribió en sus redes sociales recordando los audios entre el hoy ministro del Interior y la excanciller Laura Sarabia donde el funcionario al parecer reconocía presuntas influencias para lograr votos a favor del hoy mandatario.