Presidente Petro se habría reunido con abogado de “Papá Pitufo” en 2024: esto se sabe

El presidente Gustavo Petro se habría reunido con Gonzalo Boye, abogado de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo o el “zar del contrabando”, quien hoy está libre en Portugal. Según reveló la revista Cambio, el encuentro habría ocurrido en el Hotel Tequendama, en Bogotá, en mayo de 2024.

Cabe recordar que, a principios de este mes, unos audios expusieron nexos y encuentros entre altos funcionarios del Gobierno —incluido Jorge Lemus, director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)— y el equipo jurídico de “Papá Pitufo”.

De hecho, por “realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales” a Boye, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Lemus.

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De acuerdo con el órgano de control, la decisión se tomó en medio del conocimiento de dos reuniones sostenidas a comienzos de 2025 entre el exdirector del DNI y el abogado de “Pitufo”.

El presidente Petro negó cualquier vínculo propio con Marín, pero justificó que los acercamientos no fueron una concesión a la criminalidad, sino una estrategia de Estado: “Todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”.

Además, señaló que “varios agentes de inteligencia aprovecharon esto para pedir dinero, lo cual no es permitido, por eso salieron de las entidades y por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades”.