Gustavo Petro ordena priorizar investigación por amenazas contra Alejandro Char

El presidente Gustavo Petro ordenó priorizar las investigaciones sobre un presunto plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y su familia, tras conocerse información de inteligencia que advierte sobre amenazas provenientes de estructuras delincuenciales. La alerta surgió luego de que un funcionario de la Procuraduría recibiera información dentro de la cárcel El Barne, en Boyacá, donde reclusos habrían mencionado un supuesto plan para atacar al mandatario local. A partir de ese momento, el Gobierno nacional activó un seguimiento urgente del caso.

Gustavo Petro pidió resultados concretos a las autoridades frente al presunto plan criminal contra Alejandro Char. FOTO: Colprensa.

En la noche del 20 de abril se realizaron reuniones entre altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP), con el objetivo de consolidar los avances y entregar un informe detallado al presidente. Lea aquí: Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, denuncia amenazas de muerte en su contra ¿quién lo quiere asesinar? De acuerdo con lo conocido, Petro solicitó resultados concretos que permitan identificar a los posibles responsables y adoptar medidas efectivas para prevenir cualquier ataque. La instrucción, según fuentes cercanas al proceso, es actuar con celeridad y priorizar la seguridad del alcalde, incluso en medio de las diferencias políticas que han marcado la relación entre ambos dirigentes.

Aunque hasta ahora no se ha confirmado un contacto directo entre el jefe de Estado y Char, el presidente se mantiene informado sobre los avances de la investigación y las acciones desplegadas por las autoridades. El caso continúa en etapa de verificación, mientras los organismos de seguridad analizan la credibilidad de la información obtenida en el centro penitenciario y avanzan en labores de inteligencia para determinar el alcance real de la amenaza. Siga leyendo: Difamación, violencia de género y amenazas golpean a campañas presidenciales. ¿Cuáles son las más afectadas?

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