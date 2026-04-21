Gustavo Petro ordena priorizar investigación por amenazas contra Alejandro Char

El presidente Gustavo Petro ordenó priorizar las investigaciones sobre un presunto plan para atentar contra el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y su familia, tras conocerse información de inteligencia que advierte sobre amenazas provenientes de estructuras delincuenciales.
La alerta surgió luego de que un funcionario de la Procuraduría recibiera información dentro de la cárcel El Barne, en Boyacá, donde reclusos habrían mencionado un supuesto plan para atacar al mandatario local. A partir de ese momento, el Gobierno nacional activó un seguimiento urgente del caso.