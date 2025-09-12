Relaciones de poder y género: lo que revela el episodio entre Petro y Gloria Miranda más allá de la polémica

No cesa la controversia ni los comentarios en redes sociales por cuenta del comportamiento del presidente Gustavo Petro con Gloria Miranda, directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), durante un evento en Cauca. El episodio reabrió el debate alrededor de las relaciones de poder y las violencias simbólicas que por décadas han sufrido las mujeres en escenarios de decisión y gobierno.



Fue el propio jefe de Estado quien divulgó un video de lo ocurrido durante su alocución presidencial en el municipio de Timbío, donde se presentó el ‘Pacto Territorial por la Transformación Territorial y la consolidación de la Paz Total’. Allí, Miranda también sacó pecho por los avances del programa RenHacemos, ideado para la sustitución pacífica de cultivos de uso ilícito y en el que se han destinado $66 millones. Sin embargo, en medio del evento, Petro abrazó a su funcionaria y comenzó a hablar de su aspecto físico. “Las funcionarias del ‘Gobierno del Cambio’ son hermosas. Gloria, como todas las ministras y funcionarios del Gobierno, son hermosas. Entonces, cada vez que se me acercan los periodistas chismosos escriben que son novias mías ¿Qué tal?” (sic), dijo. Acto seguido, en medio de risas del auditorio y mientras Miranda sonría visiblemente sonrojada, el mandatario se refirió a la vida privada de su funcionaria. “Y resulta que se acaba de casar hace un mes, así que la perdimos. La ganamos para el país”. Ante ello, la directora aseguró: “No, que me feliciten más bien. Encontrar el amor no es fácil”, respondió, mientras Petro reía y aplaudía. “Encontrar el amor no es fácil”, remató. Lo ocurrido desató críticas frente al comportamiento del jefe de Estado, sus comentarios y el alcance de sus declaraciones. Lo anterior, en medio de una evidente relación de poder entre jefe y subordinada.