Fiscalía le imputó formalmente seis nuevos cargos a Nicolás Petro y pide cárcel, ¿cuáles son?

La Fiscalía General de la Nación imputó este lunes 10 de noviembre seis nuevos delitos a Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, en una diligencia ante un juez de control de garantías. La audiencia, que marca la apertura formal de una segunda línea de investigación, buscaba comunicarle los nuevos cargos relacionados con presuntas irregularidades en contratos celebrados entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso) durante su paso por la Asamblea departamental.
Según la Fiscalía, esta imputación responde a una compulsa de copias ordenada por el juez que conoció el proceso inicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, con el fin de indagar si existían otras conductas punibles derivadas de los mismos hechos. El ente investigador sostuvo que no formular estos nuevos cargos sería incurrir en omisión y recordó que la defensa ya conocía de su existencia desde finales de 2024.
Aunque el abogado del exdiputado intentó suspender la diligencia por una recusación pendiente, el juez negó la solicitud y permitió que continuara el trámite, recordando que el propósito de la audiencia era comunicar formalmente los hechos jurídicamente relevantes, sin entrar a debatir pruebas.
Aunque la Fiscalía confirmó ante el despacho judicial que su radicación incluía “las dos peticiones” (imputación y medida de aseguramiento), el juez separó los momentos procesales.