Atlante mexicano le dio la bienvenida a David Ospina, quien refuerza al equipo en su regresó a primera división

El arquero antioqueño David Ospina, quien se despidió de los aficionados de Atlético Nacional para unirse a la Selección Colombia con miras al Mundial de Norteamérica, fue confirmado como nuevo jugador del Atlante FC de México.

David de 37 años de edad, llega al club que logró el ascenso en la Liga de México y quiere ser protagonista del torneo, por lo que la figura de Ospina ha sido anunciada como la gran contratación.

Ospina, quien ajustó tres Mundiales (Brasil 2014, Rusia 2018 y Norteamérica 2026), tiene en su palmarés trece títulos con los clubes en los que ha militado, y por ello, en su nuevo club esperan que aporte no solo experiencia y liderazgo sino seguridad en el arco.