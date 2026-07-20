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“El antioqueño solo se arrodilla ante Dios”: las mejores frases del discurso del gobernador Rendón en el Túnel del Toyo

Durante la celebración del Día de la Independencia en el megaproyecto, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, insistió en los incumplimientos del actual gobierno y le expuso al presidente electo sus cinco propuestas para recuperar al país.

  • El gobernador pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, hacer lo necesario para que el Túnel del Toyo está listo y pueda que entre en operación una vez finalicen las obras en el tramo 2. Foto: Cortesía
    El gobernador pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, hacer lo necesario para que el Túnel del Toyo está listo y pueda que entre en operación una vez finalicen las obras en el tramo 2. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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Andrés Julián Rendón logró este lunes 20 de Julio lo que esperaba: comunicarle directamente al presidente electo de Colombia sus resquemores con el gobierno saliente, los proyectos y necesidades del departamento e ideas para sacar adelante al país, después de cuatro años de incertidumbre y, de lo que considera, un mal gobierno.

Hace menos de un mes, en San Pedro de los Milagros, el gobernador de Antioquia entregó un papel a un acompañante de Abelardo de la Espriella. En la hoja, le invitaba a acompañarlo en la celebración del Día de la Independencia en el túnel del Toyo, como un símbolo de resistencia ante el desamparo del gobierno Petro a las regiones.

El presidente electo aceptó y, este lunes, estuvo en la megaobra que ha marcado la mayor controversia entre el gobierno nacional y la administración departamental.

“Así como ha sido esta Vía al Mar, que la hemos aguardado por 100 años. La que avizoró Gonzalo Mejía Trujillo, acá con su familia presente, da testimonio de esta sufrida hazaña montañera”, inició Rendón su emotivo discurso.

El mandatario regional, en medio de un recinto adecuado en el túnel con los colores de la bandera de Colombia proyectados en el techo, y visiblemente emocionado, le expresó a De la Espriella que los esfuerzos económicos de Antioquia y Medellín, y hasta colectas públicas, permitieron cubrir los incumplimientos del gobierno Petro.

“Logramos que la Nación nos cediera esta obra tras una cruzada de presión cívica con la vaca y argumentación: a Petro le dije: entrégueme esta vía que nosotros la terminamos. Y así está tomando lugar. Esta vía, que nos llevará al mar de Urabá, estará lista en su obra civil antes que termine este año”, afirmó.

Rendon Cardona recordó las cuentas que han significado la cruzada por la obra más grande en la historia de Antioquia, y una de las más emblemáticas del país.

“Traerla hasta aquí nos significó, a los antioqueños, millonarios recursos adicionales, casi 1 billón de pesos en estos últimos tramos que, aún siendo responsabilidad de la Nación, pusimos con el alcalde, Federico Gutiérrez. Urgía evitar que esta obra icónica de la ingeniería, se convirtiera en un elefante blanco”, señaló.

Aun librándose de aportar recursos, dado que Antioquia y Medellín los cubrieron, Petro fue sordo ante las voces que desde diferentes orillas le hablaron de la importancia de este proyecto para la conectividad del país. Incluso, de manera despectiva, dijo que la obra “solo beneficiaba a ricos de El Poblado”.

De esa manera, reveló el gobernador que el Invías y su contratista, Calma, han perdido precisos ocho meses para ubicar aquí ventiladores, señalética, subestaciones de energía, semaforización, iluminación, sistemas de extinción de incendios, entre otros.

“Han preferido que acumulen polvo desde hace 2 años en bodegas, poniendo en riesgo $500 mil millones, que proceder correctamente”, sentenció.

Y puntualizó, mirando a De la Espriella, que la región, este proyecto necesitaba la voluntad política de la que careció los últimos 4 años. “Dentro de las solicitudes que haremos, señor presidente y ministra Elsa Noguera (Transporte), no está la de pedirles recursos para esta vía, porque ya Medellín y Antioquia los garantizaron.

“Pero sí debo insistirles en lo que se mantiene como una obligación del Gobierno Nacional: la instalación de los equipos electromecánicos”, exclamó Rendón.

Antioquia quiere definir su propio rumbo

El gobernador de Antioquia finalizó su discurso en el túnel del Toyo, exponiéndole a De la Espriella las cinco propuestas con las que considera la Nación puede enderezar su rumbo, y priorizó otro de sus caballos de batalla: la autonomía fiscal de las regiones.

“Hoy 20 de julio hay una gesta libertaria que declaramos: la libertad de las regiones. Apoyo la iniciativa de los Diputados de Colombia, consistente en definirle una fuente de financiación a la descentralización. Asimismo, del lado del gasto, y para demostrar la valía del nivel intermedio de gobierno que constituyen los Departamentos, esta iniciativa transforma el Sistema General de Participación en uno territorial”, afirmó.

Finalmente, Rendón presentó su propuesta de reactivación del ferrocarril de Antioquia, que ya cuenta con vigencias futuras por $2,6 billones para licitar más de 170 km, la Ley de Concesiones que moderniza el régimen de las Asociaciones Público-Privadas, una política en favor de las mujeres y la creación de una “Mesa Antiapagón”, liderada por Minminas, donde se sienten todos los actores del sector energético para unir esfuerzos, mejorar la oferta energética y racionalizar la demanda.

“En su gobierno, presidente, debemos tener memoria para que en cuatro años la debacle no se repita. Pero los colombianos esperan de usted y de su gobierno que haya capacidad resolutiva que les cambie su vida y transforme estos bellos territorios”, concluyó el gobernador Rendón.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué simbolismo tuvo el encuentro entre el gobernador de Antioquia y el presidente electo, y en qué fecha se llevó a cabo?
El encuentro se realizó este lunes 20 de julio (Día de la Independencia) dentro del propio Túnel del Toyo. Para el gobernador Andrés Julián Rendón, la invitación al presidente electo Abelardo de la Espriella tuvo el propósito de simbolizar la “resistencia” de las regiones frente a lo que considera el desamparo y desinterés del gobierno saliente de Gustavo Petro.
¿Cuál es el reclamo económico específico que Antioquia le hace a la Nación respecto al túnel del Toyo y qué exigencia le mantiene al nuevo gobierno?
Rendón reveló que, para evitar que la megaobra se convirtiera en un “elefante blanco” ante los incumplimientos de la Nación, la Gobernación y la Alcaldía de Medellín (con Federico Gutiérrez) tuvieron que aportar casi 1 billón de pesos en recursos adicionales. Gracias a esto y a la presión cívica (incluyendo la iniciativa de “la vaca”), la obra civil estará lista antes de terminar este año. or ende, el gobernador le aclaró a De la Espriella y a su designada ministra de Transporte, Elsa Noguera, que no les pedirá dinero para la vía, pero SÍ les exigió cumplir con la obligación de instalar los equipos electromecánicos (ventiladores, iluminación, sistemas contra incendios, etc.), denunciando que el Invías ha dejado acumular polvo a estos equipos en bodegas durante dos años.
Además de la infraestructura vial, ¿cuáles son las principales propuestas que el gobernador le presentó a De la Espriella para el futuro del país?
Autonomía fiscal de las regiones: Apoyar la descentralización transformando el Sistema General de Participaciones en uno estrictamente territorial para dar libertad financiera a los departamentos. Ferrocarril de Antioquia: Reactivar este sistema de transporte, el cual ya cuenta con vigencias futuras por 2,6 billones de pesos para licitar más de 170 kilómetros.Nueva Ley de Concesiones: Modernizar el régimen actual de las Alianzas Público-Privadas (APP). Agenda de género: Implementar una política social en favor de las mujeres. Mesa Antiapagón: Crear una mesa liderada por el Ministerio de Minas para reunir a los actores del sector energético, con el fin de mejorar la oferta de energía y prevenir crisis eléctricas en el país.

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20 de julio
Día de la independencia
Infraestructura
Túnel del Toyo
PresidenteAbelardo de la Espriella
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