“El antioqueño solo se arrodilla ante Dios”: las mejores frases del discurso del gobernador Rendón en el Túnel del Toyo

Andrés Julián Rendón logró este lunes 20 de Julio lo que esperaba: comunicarle directamente al presidente electo de Colombia sus resquemores con el gobierno saliente, los proyectos y necesidades del departamento e ideas para sacar adelante al país, después de cuatro años de incertidumbre y, de lo que considera, un mal gobierno.
Hace menos de un mes, en San Pedro de los Milagros, el gobernador de Antioquia entregó un papel a un acompañante de Abelardo de la Espriella. En la hoja, le invitaba a acompañarlo en la celebración del Día de la Independencia en el túnel del Toyo, como un símbolo de resistencia ante el desamparo del gobierno Petro a las regiones.
El presidente electo aceptó y, este lunes, estuvo en la megaobra que ha marcado la mayor controversia entre el gobierno nacional y la administración departamental.