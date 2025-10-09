Petro aseguró que “presión de la humanidad” logró acuerdo de plan de paz en Gaza y que Trump “ha aprendido a pesar de su soberbia”

El presidente Gustavo Petro celebró este jueves –tratando de adjudicarse un poco– el anuncio del acuerdo de la primera fase del acuerdo de paz entre Israel y Hamás propuesto por su homólogo estadounidende Donald Trump, para detener la guerra en la Franja de Gaza.
Desde Bruselas, en Bélgica, en donde asiste al segundo Foro Global Gateway, el jefe de Estado colombiano aseguró que la presión internacional logró que pueda detenerse lo que él considera un genocidio perpetrado por Israel en Gaza.
“Hay una guerra, hay un genocidio, y lo que hay que detener es el genocidio. Y sabíamos muchos pueblos del mundo entre esos Colombia, que fue de los primeros, que solo la presión de la humanidad podría detener ese genocidio”, dijo Petro desde Bélgica.