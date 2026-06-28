Estos son los 15 hechos con los que Petro benefició al crimen organizado

Hasta en el ocaso del periodo presidencial de Gustavo Petro se dan hechos en los que el mandatario benefició y casi que complació a los grupos criminales.
Las recientes revelaciones de la prensa, sobre una serie de privilegios ofrecidos por su comisionado de paz al Clan del Golfo a principios de su gobierno, pusieron el dedo en la llaga sobre una serie de órdenes que en su momento fueron cuestionadas por la sociedad, y que influyeron para que se convirtiera en el primer presidente de Colombia sancionado con la vergonzosa Lista Clinton de EE. UU.
Las concesiones hechas con algunos grupos delincuenciales rayan en una presunta complicidad, que provocó la agudización del conflicto armado, de la producción de narcóticos y el terrorismo en varias regiones. Entre ellas el Catatumbo, el Norte de Antioquia, sur de Bolívar, Guaviare, Caquetá, Cauca, Valle y las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Un sector de la oposición política ha enfatizado que por hechos menos comprometedores, en años pasados fueron judicializados decenas de funcionarios en el marco de las investigaciones de la llamada parapolítica. ¿Estamos ahora ante una nueva versión de ese fenómeno, en el que agentes del Estado y criminales se amangualaron?
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En este informe periodístico se reúnen 15 hechos en los que, de manera directa o indirecta, las decisiones del jefe de Estado terminaron favoreciendo a los ilegales.
Entre ellos se cuentan la laxitud del trato con algunas facciones mafiosas vinculadas al proyecto de “paz total”, a pesar de que siguieron delinquiendo; el debilitamiento del aparato de seguridad y el frenazo a la ofensiva de la Fuerza Pública; y la bonanza histórica de la producción de cocaína.
Algunos de esos hechos provocaron la apertura de investigaciones preliminares en la Procuraduría y la Fiscalía, aunque sin avances notorios hasta la fecha.