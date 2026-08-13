¡Atención conductores! Fuerte congestión en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de La Báscula

A esta hora, la autopista Medellín-Bogotá registra una fuerte congestión vehicular en inmediaciones del sector conocido como La Báscula, donde el paso permanece reducido debido a la presencia de manifestantes sobre el corredor vial.

Las imágenes registradas en la zona muestran una importante cantidad de personas ubicadas a un costado de la vía, mientras vehículos particulares, buses y transporte de carga avanzan con restricciones.

El punto es especialmente sensible para la movilidad de Antioquia debido al alto flujo de vehículos que a diario utilizan esta carretera para conectar a Medellín con municipios del Oriente antioqueño y con otros departamentos del país.

La congestión afecta a vehículos de carga, buses y automóviles que deben reducir su velocidad al aproximarse al punto donde se presenta la concentración de personas.

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