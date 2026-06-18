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Cayó en control de rutina el tercer implicado en atentado al periodista Gustavo Chica y su esposa en Guaviare

El sábado 5 de julio de 2025, el periodista Gustavo Chica y su esposa, Ana Milena Torres, sobrevivieron a un ataque sicarial en San José del Guaviare.

  • Gustavo Chica, periodista de Caracol Radio en Guaviare, víctima de atentado sicarial en 2025. Fotos: redes
    Gustavo Chica, periodista de Caracol Radio en Guaviare, víctima de atentado sicarial en 2025. Fotos: redes
El Colombiano
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hace 2 horas
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En un operativo de la Policía de Villavicencio, las autoridades lograron la captura de Campo Elías Castañeda Valencia, conocido en el mundo del crimen como alias Morocho.

El detenido es señalado como el determinador y pieza clave de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá en el ataque armado que casi le cuesta la vida al periodista Gustavo Chica y a su esposa hace casi un año.

La captura de ‘Morocho’ se materializó en Villavicencio, donde patrulleros lo abordaron en la calle para notificarle la orden judicial en su contra.

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Según el coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad, esta persona formaba parte de la estructura del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.

“Fue abordado por uniformados del Modelo del Servicio de Policía en la inspección de Pompeya, quienes lo notificaron de la orden judicial que pesaba en su contra, por su presunta responsabilidad en el atentado contra la vida de un periodista y su esposa en el municipio de San José del Guaviare”, dijo el oficial.

Tras su captura, Castañeda Valencia fue trasladado a la URI de la Fiscalía para iniciar su proceso de judicialización ante el Juzgado Primero Penal Municipal de Villavicencio, en el Meta.

El ente acusador le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y tentativa de homicidio agravado.

El atentado

Los hechos que originaron esta investigación ocurrieron la noche del 5 de julio de 2025 en San José del Guaviare. En esa ocasión, el periodista Gustavo Chicangana Álvarez (conocido como Gustavo Chica), director de noticias de Caracol Radio en la región, fue víctima de un ataque a bala junto a su esposa, Ana Milena Torres.

A pesar de que Chica contaba con medidas de protección de la UNP, la Defensoría del Pueblo y gremios periodísticos advirtieron en su momento que estas eran insuficientes para el nivel de riesgo que enfrentaba en un territorio con alta presencia de grupos armados ilegales.

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Tras el ataque, Gustavo Chica resultó gravemente herido y debió ser trasladado a Bogotá para su recuperación física. Su valentía y compromiso con la verdad fueron reconocidos poco después, cuando recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar como “Periodista del Año”.

A pesar de las ofertas para continuar su labor en la capital del país por motivos de seguridad, Chica decidió regresar a su territorio.

“Su amor por la profesión y por la región lo llevó a continuar trabajando como director de Caracol Radio en San José del Guaviare”, destacan las fuentes periodísticas sobre su decisión de no dejarse silenciar por el miedo.

La captura de alias Morocho se suma a la de otros implicados, como Wilmer Perea.

La confesión del sicario: un plan criminal por $2 millones

El relato de Wilmer Alexander Perea Babativa, otra de las personas capturadas por el caso junto a Alberto Antonio Araújo Riveros, es escalofriante, según dio a conocer el medio radial en su momento.

Tres días antes del atentado, según su testimonio, una persona identificada como alias El Vago lo contactó.

Con una seña en forma de pistola, le dejó claro el propósito: “Necesitaba gente para hacer una vuelta”. En un espacio aparte del interrogatorio leído por el fiscal, el sicario confesó.

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“Yo, de momento, pienso que es mentira y así pasó el día hasta la noche sin decir nada. ‘El Vago’ me recoge en el trabajo y me lleva hasta la casa donde se encontraba el arma de fuego, ‘El Vago’ me muestra el arma, me muestra los tiros y me ofrece $2 millones de pesos y me dice que eso dan por darle al duro (víctima periodista) y que al ver el arma y hacer el ofrecimiento del dinero ya se tenía que hacer la vuelta. Yo le digo ¿Cómo así? ‘El Vago’ me dice que ya como conocía el arma y sabía las cosas, ya debía hacer la vuelta”, dijo el joven, según informó Caracol radio.

‘El Vago’ ya había hecho su tarea, estudiando e investigando al periodista, a quien se referían despectivamente como “el duro”. Es por eso que la logística ya estaba definida.

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“Durante ese recorrido pasó por la casa ‘El Vago’, me muestra la casa y me dice que ahí es donde se tiene que hacer la vuelta y de allí ‘El Vago’ vuelve y me deja en la casa. A eso de las 8:00 pm no recuerdo la hora exacta, ‘El Vago’ vuelve y me contacta y me dice que la vuelta se tenía que hacer ya. Pasados 5 minutos ‘El Vago’ ya estaba afuera esperando para recogerme y este ya tenía el arma junto a él”, detalló Wilmer Alexander.

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